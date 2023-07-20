В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства — Finance.ua
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В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства

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В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства
В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства
Отныне для подачи уведомления о начале выполнения строительных работ или декларации о готовности объекта к эксплуатации через ЦПАУ в случае наличия внесенных в Реестр данных о сопроводительных документах заказчикам не нужно подавать сканированные копии этих документов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАС).
Как было раньше? Ранее работники ЦПАУ сканировали такие документы, при этом часто сканкопии могли быть некачественными, кое-где — некоторые страницы могли быть пропущены. В свою очередь это приводило к невозможности регистрации документов и возврату на доработку.
Что теперь? Теперь работники ЦПАУ в специальной форме в ЕГЭССС вносят только номера документов заказчика (строительного паспорта, схемы намерений застройки и т. п.), заявка заполняется системой и данные автоматически проверяются. Пока такая форма принятия документов в ЕГЭСББ работает в тестовом режиме.
Заказчик строительства для подачи документов для уведомления о начале строительных работ должен предоставить представителю ЦПАУ следующие данные:
  • номер строительного паспорта или номер схемы намерений застройки;
  • кадастровый номер земельного участка;
  • паспортные данные заказчика и идентификационный код.
Для подачи декларации о готовности к эксплуатации объекта:
  • кадастровый номер земельного участка;
  • паспортные данные заказчика и идентификационный код;
  • номер технической инвентаризации;
  • номер сообщения о начале строительных работ.
С этим усовершенствованием система еще на этапе подачи заявки может обнаружить ошибки в документах, а затем заказчик сможет их сразу исправить.
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При автозаполнении данных значительно сокращается время на обработку заявки и устраняется проблема допущения ошибок или неполноты сведений, что приводило к основаниям для возврата на доработку документов.
Кроме того, если документы были выданы до начала функционирования электронной системы и они не внесены в ЕГЭССС, нужно будет предоставить полный пакет документов для их сканирования и внесения в систему.
По старому образцу (т.е. при отсутствии внесения сопроводительных документов) остается подача документов на получение:
  • декларации о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда;
  • декларации о готовности объекта к эксплуатации (по амнистии);
  • уведомление о выполнении подготовительных работ на объекте.
По материалам:
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