В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства — Finance.ua

В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства Сегодня 15:12

В Украине упростили процедуру приема документов у заказчиков строительства

Отныне для подачи уведомления о начале выполнения строительных работ или декларации о готовности объекта к эксплуатации через ЦПАУ в случае наличия внесенных в Реестр данных о сопроводительных документах заказчикам не нужно подавать сканированные копии этих документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАС).

Как было раньше? Ранее работники ЦПАУ сканировали такие документы, при этом часто сканкопии могли быть некачественными, кое-где — некоторые страницы могли быть пропущены. В свою очередь это приводило к невозможности регистрации документов и возврату на доработку.

Что теперь? Теперь работники ЦПАУ в специальной форме в ЕГЭССС вносят только номера документов заказчика (строительного паспорта, схемы намерений застройки и т. п. ), заявка заполняется системой и данные автоматически проверяются. Пока такая форма принятия документов в ЕГЭСББ работает в тестовом режиме.

Заказчик строительства для подачи документов для уведомления о начале строительных работ должен предоставить представителю ЦПАУ следующие данные:

номер строительного паспорта или номер схемы намерений застройки;

кадастровый номер земельного участка;

паспортные данные заказчика и идентификационный код.

Для подачи декларации о готовности к эксплуатации объекта:

кадастровый номер земельного участка;

паспортные данные заказчика и идентификационный код;

номер технической инвентаризации;

номер сообщения о начале строительных работ.

С этим усовершенствованием система еще на этапе подачи заявки может обнаружить ошибки в документах, а затем заказчик сможет их сразу исправить.

При автозаполнении данных значительно сокращается время на обработку заявки и устраняется проблема допущения ошибок или неполноты сведений, что приводило к основаниям для возврата на доработку документов.

Кроме того, если документы были выданы до начала функционирования электронной системы и они не внесены в ЕГЭССС, нужно будет предоставить полный пакет документов для их сканирования и внесения в систему.

По старому образцу (т.е. при отсутствии внесения сопроводительных документов) остается подача документов на получение:

декларации о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда;

декларации о готовности объекта к эксплуатации (по амнистии);

уведомление о выполнении подготовительных работ на объекте.

Build Portal По материалам:

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