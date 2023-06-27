«Зарабатывали» миллионы на строительстве: разоблачен чиновник Одесской ОВА и его подельники — Finance.ua

«Зарабатывали» миллионы на строительстве: разоблачен чиновник Одесской ОВА и его подельники
Чиновник Одесской областной военной администрации вместе с пятью сообщниками присвоили миллионы гривен на постройке амбулаторий семейной медицины. К «схеме» была привлечена столичная строительная компания.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что план присвоения государственных средств при строительстве в Одесской области шести амбулаторий разработал руководитель подразделения Одесской ОВА. К своей схеме чиновник привлек еще пятерых знакомых, в том числе двух экс-руководителей одного из управлений обладминистрации. Для участия в тендере делец задействовал предприятие одного из соучастников, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо.
По данным следствия, после получения этим предприятием аванса на строительные работы фигуранты значительную часть денег присвоили. На оставшиеся средства они выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме. При этом они снижали издержки, чтобы создать видимость полноценного строительства. В дальнейшем сообщники предоставили в профильное управление обладминистрации сфальсифицированные акты выполненных работ.
«В этих документах были данные о работах, которые фактически не проводились, и затраты на неиспользуемые материалы. Тем самым злоумышленники завысили объем на более чем 7,5 млн гривен. Часть „заработанных“ средств они легализовали, приобретя новый автомобиль», — рассказали в прокуратуре.
Читайте также
В настоящее время пять участников этой «схемы» арестованы с правом на залог. Ходатайство по избранию меры пресечения должностному лицу ОВА находится на рассмотрении в суде.
В пресс-службе областного управления СБУ отметили, что, реализовав преступную схему, злоумышленники сорвали возведение шести амбулаторий в отдаленных поселках региона.
По данным управления, к организации преступления причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской ОВА, который к «схеме» привлек столичную строительную компанию. Это предприятие подконтрольно его приятелю — действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области.
Как установило следствие, в 2020 году при «содействии» одесского чиновника именно это киевское предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были построить сельские амбулатории в Одесской области, на что получили аванс из госбюджета — 16,9 млн грн.
«Участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50% - это подтвердила строительно-техническая экспертиза. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и является аварийно-опасным», — рассказали в СБУ.
Руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов и др.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью