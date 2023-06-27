«Зарабатывали» миллионы на строительстве: разоблачен чиновник Одесской ОВА и его подельники — Finance.ua

«Зарабатывали» миллионы на строительстве: разоблачен чиновник Одесской ОВА и его подельники Сегодня 16:32 — Криминал

«Зарабатывали» миллионы на строительстве: разоблачен чиновник Одесской ОВА и его подельники, Фото: od.gp.gov.ua

Чиновник Одесской областной военной администрации вместе с пятью сообщниками присвоили миллионы гривен на постройке амбулаторий семейной медицины. К «схеме» была привлечена столичная строительная компания.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что план присвоения государственных средств при строительстве в Одесской области шести амбулаторий разработал руководитель подразделения Одесской ОВА. К своей схеме чиновник привлек еще пятерых знакомых, в том числе двух экс-руководителей одного из управлений обладминистрации. Для участия в тендере делец задействовал предприятие одного из соучастников, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо.

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По данным следствия, после получения этим предприятием аванса на строительные работы фигуранты значительную часть денег присвоили. На оставшиеся средства они выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме. При этом они снижали издержки, чтобы создать видимость полноценного строительства. В дальнейшем сообщники предоставили в профильное управление обладминистрации сфальсифицированные акты выполненных работ.

«В этих документах были данные о работах, которые фактически не проводились, и затраты на неиспользуемые материалы. Тем самым злоумышленники завысили объем на более чем 7,5 млн гривен. Часть „заработанных“ средств они легализовали, приобретя новый автомобиль», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время пять участников этой «схемы» арестованы с правом на залог. Ходатайство по избранию меры пресечения должностному лицу ОВА находится на рассмотрении в суде.

В пресс-службе областного управления СБУ отметили , что, реализовав преступную схему, злоумышленники сорвали возведение шести амбулаторий в отдаленных поселках региона.

По данным управления, к организации преступления причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской ОВА, который к «схеме» привлек столичную строительную компанию. Это предприятие подконтрольно его приятелю — действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области.

Как установило следствие, в 2020 году при «содействии» одесского чиновника именно это киевское предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были построить сельские амбулатории в Одесской области, на что получили аванс из госбюджета — 16,9 млн грн.

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«Участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50% - это подтвердила строительно-техническая экспертиза. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и является аварийно-опасным», — рассказали в СБУ.

Руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов и др.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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УНІАН По материалам:

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