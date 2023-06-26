В Украине мошенники оформляют кредиты на военных: как действует схема — Finance.ua

В Украине мошенники оформляют кредиты на военных: как действует схема Сегодня 15:38 — Криминал

В Украине мошенники оформляют кредиты на военных: как действует схема

В Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных.

Об этом рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА.

Как работает схема? Преступники проводят перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников «снимают» остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.

Как не стать жертвой мошенников?

Данильченко отметила, что военнослужащие могут защититься от мошенников, идентифицировав себя через мобильных операторов. Для этого необходимо привязать SIM-карту к своему паспорту.

«Если человек долго не выходил на связь, то его номер использовали для того, чтобы восстановить SIM-карту. Например, с использованием последних 3 цифр номера.

По разным схемам происходило восстановление, но предварительно они собирали информацию о таких людях.

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Поэтому мы рекомендуем, чтобы уходящие на фронт знали, что в случае потери надолго мобильной связи есть риск использования SIM-карты", — сказала эксперт.

Практически все, у кого есть телефон, сталкивались с попытками обмана. Это могут быть непонятные звонки, сообщения об акциях и выигрышах в лотерею, утверждение кредитных линий, звонки из полиции, выплаты денег на почту и т. д.

Finance.ua в статье по ссылке ниже назвал основные способы, которыми действуют мошенники, однако этот список не исчерпывающий, поэтому помните главное правило: не поддавайтесь эмоциям и не спешите предоставлять звонящему какую-либо информацию. Кем бы ни представились: сотрудниками банка, полиции, медиками, волонтерами, благотворителями.

Обозреватель По материалам:

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