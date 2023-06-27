В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн

Криминал
70
В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн
В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн
В Киеве передано в суд дело директора департамента одного из коммерческих банков — его обвиняют в пособничестве в завладении средствами в особо крупных размерах.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Telegram.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора департамента одного из коммерческих банков. Его обвиняют в пособничестве в завладении средствами в особо крупных размерах.
Читайте также
Согласно материалам следствия, должностное лицо, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, заключило с заведомо неплатежеспособным заемщиком кредитный договор.
Из-за невыполнения заемщиком обязательств по кредитному договору банка нанесен ущерб на сумму 56,1 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.