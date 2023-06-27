В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн — Finance.ua

В Киеве будут судить топ-менеджера банка за растрату 56 млн грн
В Киеве передано в суд дело директора департамента одного из коммерческих банков — его обвиняют в пособничестве в завладении средствами в особо крупных размерах.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Telegram.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора департамента одного из коммерческих банков. Его обвиняют в пособничестве в завладении средствами в особо крупных размерах.
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Согласно материалам следствия, должностное лицо, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, заключило с заведомо неплатежеспособным заемщиком кредитный договор.
Из-за невыполнения заемщиком обязательств по кредитному договору банка нанесен ущерб на сумму 56,1 млн грн.
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