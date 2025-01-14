На портале «Дія» возобновили еще некоторые услуги — Finance.ua
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На портале «Дія» возобновили еще некоторые услуги

Личные финансы
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На портале «Дія» возобновили еще некоторые услуги
На портале «Дія» возобновили еще некоторые услуги
В «Дії» после масштабной кибератаки возобновили еще некоторые услуги.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Реестры возвращаются в нормальный режим, а вместе с ними — и связанные с работой услуги на портале „Дія“. На портале „Дія“ снова доступны „Грант на собственное дело“, „Получение статуса безработного“ и другие возможности», — сказано в сообщении.
Теперь появилась возможность подавать заявки на получение грантов:
  • грант на собственное дело — до 250 тыс. грн;
  • грант на сад — до 400 тыс. грн за гектар;
  • грант на теплицу — от 2 до 7 млн ​​грн
Для тех, кто потерял работу из-за войны, возобновлена ​​услуга «Получение статуса безработного». Подать заявку на финансовую помощь от государства теперь можно онлайн без посещения центра занятости.
Также в приложении «Дія» уже доступны свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров;
  • Министерство юстиции в пятницу, 10 января, объявило о возобновлении работы всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной вражеской кибератаки.
  • 5 января в «Дії» возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния. Стали доступны такие услуги как выписки о месте жительства детей, актуализация данных о местожительстве детей, «Зимова єПідтримка» для детей, социальные выплаты — субсидии, пособие семьям с детьми.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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