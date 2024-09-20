На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — Finance.ua

На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей Сегодня 10:15 — Личные финансы

На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей

На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — оформление декларации соответствия материально-технической базы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Отныне ФЛП и руководители ООО будут подавать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на портале „Дія“. Быстро, удобно и без поездок в учреждения», — говорится в сообщении.

Сделайте первый шаг к финансовой устойчивости. Выбирайте и открывайте депозит с помощью каталога Finance.ua.

Декларация соответствия МТБ — это документ, в котором предприятие подтверждает, что помещение и оборудование отвечают требованиям законов о безопасности на работе.

«Без него СТО, заводы и все организации, имеющие на производстве тяжелые машины и механизмы, не имеют права работать», — пояснили в Минцифре.

Раньше подать декларацию можно было только офлайн в территориальном подразделении Гоструда.

На портале «Дія» в несколько кликов можно заполнить заявление и подписать КЭП, отследить статус обработки и получить документ.

Напомним, в июне Министерство цифровой трансформации запустило комплексную услугу э-Предприниматель на портале «Дія». э-Предпринимателем могут пользоваться совершеннолетние граждане Украины, желающие зарегистрировать предприятие, и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.

В Украине запустили Единую государственную электронную систему разрешительных документов (єДозвіл). Уже 18 сентября бизнесменам стала доступна первая электронная услуга.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.