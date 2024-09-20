На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — Finance.ua

На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей
На портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — оформление декларации соответствия материально-технической базы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Отныне ФЛП и руководители ООО будут подавать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на портале „Дія“. Быстро, удобно и без поездок в учреждения», — говорится в сообщении.
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Декларация соответствия МТБ — это документ, в котором предприятие подтверждает, что помещение и оборудование отвечают требованиям законов о безопасности на работе.
«Без него СТО, заводы и все организации, имеющие на производстве тяжелые машины и механизмы, не имеют права работать», — пояснили в Минцифре.
Раньше подать декларацию можно было только офлайн в территориальном подразделении Гоструда.
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На портале «Дія» в несколько кликов можно заполнить заявление и подписать КЭП, отследить статус обработки и получить документ.
Напомним, в июне Министерство цифровой трансформации запустило комплексную услугу э-Предприниматель на портале «Дія». э-Предпринимателем могут пользоваться совершеннолетние граждане Украины, желающие зарегистрировать предприятие, и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.
В Украине запустили Единую государственную электронную систему разрешительных документов (єДозвіл). Уже 18 сентября бизнесменам стала доступна первая электронная услуга.
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