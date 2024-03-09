На популярном курорте в Испании вводят ограничения на воду из-за засухи: как это повлияет на туристов — Finance.ua

На популярном курорте в Испании вводят ограничения на воду из-за засухи: как это повлияет на туристов Сегодня 03:12 — Мир

На популярном курорте в Испании вводят ограничения на воду из-за засухи: как это повлияет на туристов, Фото: freepik

На популярном среди туристов острове испанских Канарских островов Тенерифе стали вводить ограничения на потребление воды.

Об этом пишет Mirror.

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Вслед за материковой частью Испании чрезвычайную ситуацию из-за засухи решил объявить муниципалитет Фасния на юге Тенерифе.

На что действует запрет:

использование питьевой воды для орошения;

повторное наполнение плавательных бассейнов, прудов и резервуаров;

чистка фасадов;

мойка транспортных средств (за исключением заправочных станций);

пользование душем на публичных пляжах.

Нехватка водных ресурсов объясняется более жаркой и засушливой осенью и зимой на острове. Ожидается, что уже в скором времени чрезвычайную ситуацию с водой объявят на всей территории Тенерифе, поскольку этим летом острову прогнозируют самый критический период с водой в истории, если не пойдет сильный дождь, что кажется маловероятным.

Как это повлияет на туристов

Хотя Фасния не является одним из популярных мест отдыха на острове, она все же довольно близка к другим локациям. Пока не известно, насколько сильно и повлияет ли вообще на туристов какое-то ограничение на воду из-за засухи на Тенерифе, поскольку многие крупные гостиницы имеют свои собственные системы подачи воды, а многие бассейны наполняются водой с моря.

В то же время в других регионах Испании уже ведутся разговоры об установке счетчиков воды возле ванных комнат гостиниц, чтобы гости, которые решили использовать больше воды, платили за эту привилегию.

На материке также планируется отправлять суда с водой в такие города как Барселона, где еще с начала февраля 2024 года действует чрезвычайное положение из-за ситуации с водой.

УНІАН По материалам:

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