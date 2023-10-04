На официальных ресурсах МВД Украины снова можно оплачивать штрафы за нарушение ПДД — Finance.ua

На официальных ресурсах МВД Украины снова можно оплачивать штрафы за нарушение ПДД
На официальных ресурсах МВД Украины снова можно оплачивать штрафы за административные нарушения ПДД, зафиксированные комплексами автоматической фиксации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Узнать о факте фиксации нарушения можно с помощью:
- официального сайта МВД Украины;
- официального мобильного приложения МВД Украины — «Штрафы ПДД» по следующим ссылкам для Android и IOS;
- телеграм-бот «Штрафы ПДД».
Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.
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Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Справка Finance.ua:
- Министерство внутренних дел отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения;
- в Электронном кабинете водителя для водителей стала доступна новая опция — «Повторная доставка водительского удостоверения».
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