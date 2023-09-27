Поддельное водительское удостоверение: какая ответственность и как не стать жертвой мошенников — Finance.ua

Поддельное водительское удостоверение: какая ответственность и как не стать жертвой мошенников Сегодня 19:01 — Личные финансы

Поддельное водительское удостоверение: какая ответственность и как не стать жертвой мошенников

В Одесской области водитель обратился в сервисный центр МВД, чтобы обменять удостоверение, которое не отображалось в приложении «Дія». Однако администраторы заподозрили, что у бланка документа есть признаки подделки. В ходе проверки выяснили — водительское удостоверение выдавалось другому лицу, сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Кроме того, фальшивые документы выявляют у лиц, находящихся за границей. В Португалии у гражданина Украины правоохранители изъяли водительские права из-за нарушения безопасности дорожного движения. В связи с этим в сервисный центр МВД в Хмельницкой области был отправлен соответствующий запрос. В ходе проверки выяснилось, что документ с такой серией и номером принадлежит другому лицу.

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И такие случаи не единичны. В сервисный центр МВД иногда обращаются граждане с жалобами, что после получения водительского удостоверения оно не отображается в приложении «Дія». После уточняющих вопросов становится понятно, что водители приобрели водительское удостоверение незаконным способом.

В Житомирской и Одесской области полицейские тоже зафиксировали несколько случаев, когда водители ездили с поддельными водительскими удостоверениями. Иногда водители признаются, что пользовались услугами мошенников и приобрели документы за деньги.

Как работают аферисты

«Помощь» аферисты предлагают в соцсетях и обещают быстро решить вопрос с документами. Злоумышленники используют фишинговые сайты, внешне похожие на официальный вебресурс Главного сервисного центра МВД. Как правило, их продвигают через рекламу в соцсетях.

Главная цель фишинговых сайтов — выманить у доверчивых или рассеянных пользователей персональные данные, которые впоследствии могут использовать в неправомерных целях.

Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников — не переходите по сомнительным гиперссылкам и особенно не вводите персональные данные на подозрительных ресурсах. Все государственные сайты всегда имеют домен «gov.ua».

Где проверить документ

Если вы сомневаетесь в легитимности своего документа, проверить его можно онлайн. На сайте Главного Сервисного центра МВД доступен электронный сервис проверка водительского удостоверения.

Главный сервисный центр МВД призывает не покупать водительские права на сомнительных веб-ресурсах. Единственный способ получить документ — пройти курсы в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Алгоритм получения водительского удостоверения доступен в разделе « Как стать водителем ».

Наказание

Для тех лиц, которые хотят незаконным путем получить водительское удостоверение, предусмотрена ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Такое нарушение карается штрафом до 50-ти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет. А поддельный документ будет изъят и уничтожен.

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