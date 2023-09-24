Водители смогут повторно заказать доставку водительского удостоверения — Finance.ua
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Водители смогут повторно заказать доставку водительского удостоверения

Личные финансы
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Водители смогут повторно заказать доставку водительского удостоверения
Водители смогут повторно заказать доставку водительского удостоверения
В Электронном кабинете водителя для водителей стала доступна новая опция — «Повторная доставка водительского удостоверения».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Услуга будет полезна тем лицам, которые заказали водительское удостоверение Укрпочтой, но не смогли его вовремя забрать. Теперь водители могут повторно заказать доставку своего готового документа на отделение национального оператора почтовой связи.
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Новой опцией могут воспользоваться лица, проживающие на территории Украины. Во временно оккупированных регионах и за рубежом она пока недоступна.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в Электронный кабинет водителя.
После авторизации в разделе «Карточка водителя» будет доступна кнопка «Заказать». Необходимо заполнить анкетные данные, ввести адрес и оплатить услугу.
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Стоимость — 192 грн с НДС.
Оформить доставку граждане могут несколько раз в течение года с даты заказа услуги по обмену водительского удостоверения. Затем документ возвращается в сервисный центр МВД и будет уничтожен.

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По материалам:
Finance.ua
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