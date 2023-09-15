Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий — Finance.ua

Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий Сегодня 16:17 — Личные финансы

Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному управлению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД», — написал Мельничук в телеграмм-канале.

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Кроме того, были расширены функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дія» относительно возможности:

заказа в электронной форме услуг государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств;

выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, совершающего поездку за границу;

продление срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;

выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств;

обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение , которое позволит получать водительские права или номерные знаки для автомобилей средствами почтовой связи.

Теперь граждане Украины имеют возможность заменить водительское удостоверение не только в сервисном центре МВД, но и в Паспортном сервисе государственного предприятия «Документ».

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