Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий

Личные финансы
34
Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий
Кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав некоторых категорий
Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному управлению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД», — написал Мельничук в телеграмм-канале.
Читайте также
Кроме того, были расширены функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дія» относительно возможности:
  • заказа в электронной форме услуг государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств;
  • выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, совершающего поездку за границу;
  • продление срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;
  • выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств;
  • обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

Читайте также: Как заменить водительское удостоверение в «Дія»

Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение, которое позволит получать водительские права или номерные знаки для автомобилей средствами почтовой связи.
Теперь граждане Украины имеют возможность заменить водительское удостоверение не только в сервисном центре МВД, но и в Паспортном сервисе государственного предприятия «Документ».

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.