Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах — Finance.ua

Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах Сегодня 15:16 — Личные финансы

Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах

С сегодняшнего дня открывается доступ к онлайн записи на практические экзамены для будущих водителей еще в 4 областях.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

С 21 сентября он расширяется на Хмельницкую, Черкасскую, Полтавскую и Черниговскую области.

Поэтому в этих регионах кандидаты в водители могут онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен через функционал э-запись

Каких изменений ожидать будущим водителям при сдаче экзаменов

Уже сейчас кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, генерируемый на 14 дней вперед. С 21 сентября, когда стартует пилотный проект, система позволит записываться заранее также через терминал.

Сервисные центры МВД станут своеобразными экзаменационными хабами с просторными классами. Они дополнительно оборудованы видеокамерами с аудиозаписью, которые будут фиксировать звук. Кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних. А благодаря дополнительной видеофиксации исключается любое возможное вмешательство в экзамены.

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Такой усиленный технический контроль станет действенным инструментом для обжалования результатов экзаменов.

Кандидаты в водители, готовые к теоретическому или практическому тестированию, могут выбрать удобные для себя сервисные центры МВД. Они расположены по адресам:

Хмельницкая область:

Хмельницкий (сервисный центр МВД № 6841);

Каменец-Подольский (сервисный центр МВД № 6843).

Черкасская область:

Черкассы (сервисный центр МВД № 7141);

Умань (сервисный центр МВД № 7142).

Полтавская область:

Полтава (сервисный центр МВД № 5341);

Кременчуг (сервисный центр МВД № 5342);

Лубны (сервисный центр МВД № 5343).

Черниговская область:

Чернигов (сервисный центр МВД № 7441);

Прилуки (сервисный центр МВД № 7442).

Все сервисные центры МВД в этих областях будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену водительского удостоверения. Однако теоретические и практические экзамены у будущих водителей будут принимать те подразделения, в которых начнется пилотный проект.

Справка Finance.ua:

пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов стартовал 1 июня этого года;

сейчас он действует во Львовской, Киевской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях. Также онлайн запись доступна в городе Киеве. А в других регионах — через терминалы в сервисных центрах МВД.

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