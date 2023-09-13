Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах — Finance.ua

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Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах

Личные финансы
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Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах
Открывается онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению еще в 4 регионах
С сегодняшнего дня открывается доступ к онлайн записи на практические экзамены для будущих водителей еще в 4 областях.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
С 21 сентября он расширяется на Хмельницкую, Черкасскую, Полтавскую и Черниговскую области.
Поэтому в этих регионах кандидаты в водители могут онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен через функционал э-запись.

Каких изменений ожидать будущим водителям при сдаче экзаменов

Уже сейчас кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, генерируемый на 14 дней вперед. С 21 сентября, когда стартует пилотный проект, система позволит записываться заранее также через терминал.
Сервисные центры МВД станут своеобразными экзаменационными хабами с просторными классами. Они дополнительно оборудованы видеокамерами с аудиозаписью, которые будут фиксировать звук. Кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних. А благодаря дополнительной видеофиксации исключается любое возможное вмешательство в экзамены.
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Такой усиленный технический контроль станет действенным инструментом для обжалования результатов экзаменов.
Кандидаты в водители, готовые к теоретическому или практическому тестированию, могут выбрать удобные для себя сервисные центры МВД. Они расположены по адресам:
Хмельницкая область:
  • Хмельницкий (сервисный центр МВД № 6841);
  • Каменец-Подольский (сервисный центр МВД № 6843).
Черкасская область:
  • Черкассы (сервисный центр МВД № 7141);
  • Умань (сервисный центр МВД № 7142).
Полтавская область:
  • Полтава (сервисный центр МВД № 5341);
  • Кременчуг (сервисный центр МВД № 5342);
  • Лубны (сервисный центр МВД № 5343).
Черниговская область:
  • Чернигов (сервисный центр МВД № 7441);
  • Прилуки (сервисный центр МВД № 7442).
Все сервисные центры МВД в этих областях будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену водительского удостоверения. Однако теоретические и практические экзамены у будущих водителей будут принимать те подразделения, в которых начнется пилотный проект.

Справка Finance.ua:

  • пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов стартовал 1 июня этого года;
  • сейчас он действует во Львовской, Киевской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях. Также онлайн запись доступна в городе Киеве. А в других регионах — через терминалы в сервисных центрах МВД.

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По материалам:
Finance.ua
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