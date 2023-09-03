Обмен водительских прав в сервисном центре МВД и паспортном сервисе: где выгоднее — Finance.ua

Обмен водительских прав в сервисном центре МВД и паспортном сервисе: где выгоднее Сегодня 08:38 — Личные финансы

Обмен водительских прав в сервисном центре МВД и паспортном сервисе: где выгоднее

Теперь граждане Украины имеют возможность заменить водительское удостоверение не только в сервисном центре МВД, но и в Паспортном сервисе государственного предприятия «Документ».

Об этом пишет Avtosota.

Ранее Паспортный сервис государственного предприятия «Документ» не предоставлял услуг по замене водительского удостоверения. Ситуация изменилась, и жители Днепропетровской области стали одними из тех, кто теперь может получить доступ к этой услуге.

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Процесс от подачи заявления до получения нового удостоверения занимает около часа. Сначала производится оплата через терминал, после чего подаются документы (паспорт гражданина Украины, код налогоплательщика и справка о регистрации места жительства) администратору. Делается фотография, после чего поступает приглашение расписаться на планшете.

Далее, документы клиента проходят проверку в сервисном центре МВД. После завершения проверки «Документно-паспортный сервис» отвечает за выдачу водительского удостоверения. Удостоверение печатается и передается заявителю.

Стоимость. Замена водительского удостоверения в сервисном центре МВД оказывается более экономной, чем в паспортном сервисе ГП «Документ». В первом случае это стоит около 270 гривен, тогда как во втором — примерно 250 гривен за само удостоверение, а также еще 800 гривен в виде пошлины.

По сути, выбор места для замены водительского удостоверения имеет минимальное значение, в первую очередь ввиду удобства.

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Следует отметить, что заменить водительское удостоверение можно также в зарубежных представительствах государственного предприятия «Документ». Такая возможность есть у Польши, Турции, Словакии, Германии и Чехии.

В 2022 году в Украине было заменено 546 019 водительских прав. За прошлый год страна выдала в общей сложности 1 220 774 водительских удостоверения, из которых 429 131 было выдано впервые. Впечатляет, что только 42% украинцев смогли сдать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза, в то время как 62% успешно сдали практический экзамен.

В 2023 году Главный сервисный центр МВД Украины планирует расширить спектр услуг, доступных водителям. В частности, мобильное приложение «Дія» введет новые услуги для водителей, чтобы упростить их опыт.

Avtosota По материалам:

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