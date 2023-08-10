Водителей ждут новые штрафы: за что придется платить — Finance.ua

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Водителей ждут новые штрафы: за что придется платить

Технологии&Авто
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Водителей ждут новые штрафы: за что придется платить
Водителей ждут новые штрафы: за что придется платить
В Украине рассматривается возможность введения штрафов для водителей с чрезмерно громкими транспортными средствами. Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает ответственность и штраф до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение — до 2000. Повторное нарушение может привести к приостановлению действия лицензии на 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что отдельным водителям, возможно, придется сдавать экзамены по вождению. Это означает, что лица, недавно получившие водительское удостоверение, могут быть обязаны пройти тестирование еще раз. Это связано с тем, что сервисные центры могут отказываться в обмене первичных удостоверений.
По материалам:
mmr.ua
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