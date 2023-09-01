Как обменять водительское удостоверение при изменении персональных данных — разъяснение МВД
При изменении персональных данных водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
«При изменении персональных данных водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней. Это можно сделать в сервисном центре МВД, или же онлайн в Электронном кабинете водителя, или приложении „Дія“», — сказано в сообщении.
Что нужно для получения услуги:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер;
- имеющееся удостоверение водителя;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных.
В МВД добавили, что во время действия военного положения медицинская справка не обязательна.
Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения — 270 грн.
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Напомним, в 2023 году 74 000 украинцев получили водительское удостоверение. Процесс получения удостоверения претерпел некоторые изменения. Теперь начинающие водители должны сначала пройти теоретический курс в автошколе, а затем сдать экзамен в сервисном центре МВД. После этого они должны пройти практическую подготовку, сдать внутренний экзамен и, наконец, сдать практический экзамен по вождению в другом сервисном центре МВД.
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