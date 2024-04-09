На одного безработного две вакансии. В центре занятости рассказали о рынке труда в столице — Finance.ua
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На одного безработного две вакансии. В центре занятости рассказали о рынке труда в столице

Личные финансы
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На одного безработного две вакансии. В центре занятости рассказали о рынке труда в столице
На одного безработного две вакансии. В центре занятости рассказали о рынке труда в столице
В настоящее время в Украине на одного безработного есть две вакансии. При этом максимальный размер пособия по безработице составляет 7100 гривен.
Об этом рассказал директор Киевского областного центра занятости Денис Дармостук в эфире Украинского радио.

На одного безработного есть две вакансии

«Сегодня, согласно базе данных службы занятости, у нас достойные заработные платы — 15, 16, 17, 20 тысяч, а иногда более 20, 30 тысяч гривен. Конечно, есть и минимальная заработная плата в бюджетной сфере. Сейчас у нас на одного безработного две вакансии. Поэтому есть нехватка кадров», — заявил Дармостук.

Пособие по безработице

Минимальный размер пособия по безработице составляет для незастрахованных лиц 1500 гривен, для застрахованных лиц — 2500 гривен, а максимальный размер пособия сегодня составляет 7100 гривен.
Человек может состоять на учете в центрах занятости, но получать пособие по безработице он может всего 90 дней.
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По словам Дармостука, сегодня на рынке труда нужны работники с инструментом. Это все рабочие профессии. На деоккупированных территориях отстраиваются наши общины. И там очень нужны и строители, и все специалисты рабочих направлений.
Что касается специалистов с высшим образованием, то востребованы врачи, архитекторы, ІТ.

Кого сегодня ищут общины

«Это прежде всего врачи, медицинские сестры, водители, специалисты по уборке территории. Также востребованы рабочие профессии, в частности строители, архитекторы, учителя», — добавил он.
Дармостук также рассказал, что центр занятости помогает женщинам овладевать мужскими профессиями.
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«Мы предлагали женщинам пройти обучение и затем трудоустроиться, например, трактористкой. Женщины соглашаются, проходят обучение, а затем трудоустраиваются на такие бывшие „мужские профессии“. Для службы занятости четко понятно, что нет такой профессии, где бы не могла работать женщина. Наш опыт работы показывает, что женщины готовы сегодня работать, в частности на профессиях агропредприятий, где сегодня зарплата может быть 30, 35, 40 и 45 тысяч гривен», — рассказал директор Киевского областного центра занятости.
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По материалам:
Українське радіо
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