Ищете дистанционную работу? Интересные вакансии апреля — Finance.ua

Ищете дистанционную работу? Интересные вакансии апреля Сегодня 12:07 — Личные финансы

Ищете дистанционную работу? Интересные вакансии апреля

Из-за войны в Украине и пандемии COVID-19 представителям многих специальностей пришлось освоить удаленный формат работы, который остается популярным до сих пор.

Аналитики robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий апреля. В этот раз под прицел попали около 8000 вакансий.

Social Media Manager (Strong Middle) в Skvot в Laba Group

📍 Удаленно или Киев

В команду приглашают специалиста, умеющего и любящего писать тексты (большого и маленького формата — от сториз до полноценных листалок для Инсты); будет вместе с дизайн-отделом создавать контент для соцсетей, который хочется лайкнуть, сохранить и пошерить (посты, сториз, Reels, YouTube Shorts); будет работать в команде с внутренним агентством Skvot, продюсерами курсов и бренд-отделом; будет анализировать показатели и предлагать решения по их росту.

Менеджер проектов в EVA

📍 Днепр или удаленно

Открыта вакансия для кандидатов, которые: могут работать со стейкхолдерами и понимать их требования к проектам; создавать и реализовывать крутые проекты; развивать проектную методологию и культуру компании; помогать проектным командам компании становиться более эффективными и быстрыми.

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Ведущий администратор баз данных (PostgreSQL) в «АТБ-маркет»

📍 Удаленно

Розничная сеть объявляет об открытии вакансии. Среди обязанностей будущего работника: администрирование, конфигурирование, настройка PostgreSQL; разбор и решение сложных инфраструктурных инцидентов; работа с высоконагруженными базами данных, работающими 24×7; настройка и обслуживание репликации БД (физическая репликация, Debezium); выявление узких мест и оптимизация параметров для работы БД; обновление версий БД.

Специалист по финансовому мониторингу в NovaPay

📍 Удаленно

Финансовая компания «НоваПэй» (ГК Nova) объявляет конкурс на должность. Пожелания к кандидатам: высшее образование; опыт работы в банковских структурах или в сфере проведения финансового мониторинга — от 1-го года; знание законодательства Украины в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; уверенный пользователь MS Office; умение работать в программах финансового мониторинга: СА ISPPA in FP; навыки анализа финансовых операций клиентов.

Финансовый аналитик/Финансовый консультант в ДТЭК

📍 Киев или удаленно

Энергетическая компания открывает вакансию. Основные задачи в должности: финансовое сопровождение программы проектов и проектов по отдельности; бюджетирование проектов программы и программы в целом; разработка подходов к гибкому управлению ресурсами; расчет эффектов проектов программы; оценка возможностей для инвестиций и их влияние на проект; определение мер по оптимизации затрат; подготовка и подача финансовой отчетности программы; решение вопросов и предоставление объяснений стейкхолдерам; подготовка презентационных материалов.

PR-менеджер в социальных сетях в Starlight Media

📍 Киев или удаленно

Ожидания от кандидатов: высшее образование (журналист, маркетолог); опыт работы — от 2-х лет на аналогичной должности; опыт в продвижении бренда; работа с инфлюэнсерами; умение вести переговоры и анализировать эффективность рекламных кампаний; навыки работы с Facebook Ads Manager, Google Analytics; навыки создания медиаконтента: графика, сток, вертикальное видео; опыт работы с таргетированной рекламой (настройка, оптимизация, анализ) — будет преимуществом; креативный подход к работе.

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Главный бухгалтер в GastroFamily

📍 Удаленно

Ресторан приглашает в свою команду. На что обращает внимание работодатель: опыт работы в ресторанах на аналогичной должности — обязательно; владение 1С 8.2/8.3, Smart Account и Smart Touch; опыт прохождения проверок контролирующими органами; готовность работать с огромным объемом информации.

Финансовый консультант в Отдел продаж в ПУМБ

📍 Удаленно

Банк ищет специалиста с высшим образованием или студента последних курсов (дневная/заочная форма); с опытом работы в аналогичной должности или в банковской сфере (желательно); уверенного пользователя ПК; который ставит перед собой цели и достигает их; владеет украинским языком.

Внутренний аудитор в МХП

📍 Удаленно

Международная компания в сфере агро- и пищевых технологий открывает вакансию. Будущему работнику будет поручено: проведение комплексных аудиторских проверок; оценка эффективности бизнес-процессов; оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля; формирование выводов по выявленным недостаткам; предоставление рекомендаций и консультаций по устранению недостатков; сбор планов действий по устранению недостатков; отслеживание выполнения планов действий по устранению недостатков

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