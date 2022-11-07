На одно рабочее место претендуют 8 безработных: что будет с рынком труда к концу 2022 года — Finance.ua

На одно рабочее место претендуют 8 безработных: что будет с рынком труда к концу 2022 года Сегодня 21:02 — Личные финансы

На одно рабочее место претендуют 8 безработных: что будет с рынком труда к концу 2022 года

Министерство экономики ожидает, что к концу 2022 года в Украине будет примерно 2,6 миллиона безработных, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Об этом рассказала заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная в эфире «Украинского радио».

Что с конкуренцией на рынке труда

По ее словам, министерство отслеживает безработицу как зарегистрированную в центре занятости, так и общую. Сейчас в центре занятости зарегистрирована 241 тысяча безработных — это те, кто встал на учет. По состоянию на 23 февраля таких было 317 тысяч человек. Число уменьшилось, потому что люди выехали за границу, находятся на временно оккупированных территориях.

Однако с лета, по словам Бережной, количество безработных стало увеличиваться. Об этом свидетельствует то, что предложение на рынке труда меньше, чем в прошлом году: сейчас зарегистрированы в центре занятости 31 тысяча вакансий, а в 2021-м в это время их было 70 тысяч.

«Сейчас на рабочее место претендуют 8 безработных, а в прошлом году в это же время на одно рабочее место претендовали 4 человека», — рассказала заместитель министра.

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Данные из центра занятости показывают только количество людей, вставших на учет. Чтобы получить фактическое количество безработных, Минэкономики провело моделирование. Так, к концу года ожидается около 2,6 миллиона безработных. В 2021 году было 1,7 миллиона безработных.

Какие вакансии самые популярные

По словам Бережной, больше всего вакансий предоставляют предприятия, составляющие долю перерабатывающей промышленности, предприятия, занятые в торговле, в образовании, здравоохранении и оказании социальной помощи.

Как и до 24 февраля, сейчас предоставляется больше всего вакансий для трудоустройства рабочих по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин — водителей и токарей, квалифицированных рабочих с инструментом — швей, пекарей, маляров, слесарей-сантехников.

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Платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» сообщает , что на сервисе work.ua открыто 53 997 вакансий. Всего в октябре появилось 456 246 резюме. Это на 17% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Наименьшая конкуренция по откликам на вакансии среди эндокринологов, кардиологов, горняков и офтальмохирургов. Самая большая среди ретушеров, веб-дизайнеров, администраторов салона красоты, СПА и массажа, видеомонтажеров, администраторов офиса и верстальщиков.

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