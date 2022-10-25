Дефицит вакансий: более трети украинских специалистов готовы перейти в рабочую профессию — Finance.ua

Дефицит вакансий: более трети украинских специалистов готовы перейти в рабочую профессию Сегодня 13:05 — Личные финансы

Дефицит вакансий: более трети украинских специалистов готовы перейти в рабочую профессию

Более трети украинских специалистов (35%) готовы перейти в рабочую профессию, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Согласно исследованию, большинство специалистов, которые не могут найти работу по своей специальности, получают новую профессию или планируют это сделать в ближайшее время.

4% респондентов уже сменили профессию из-за того, что не могли найти работу по специальности. Новую профессию уже получают 9% респондентов, а половина (51%) готовы перепрофилироваться. Меньше трети опрошенных (29%) не планирует переквалификацию в ближайшее время.

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Среди наиболее приемлемых профессий для смены офисной специальности на работу «руками» украинцы назвали комплектовщика, водителя, фермера, садовода, огородника, а также повара и специалиста beauty-сферы.

Каждый десятый намерен получить профессию, о которой давно мечтал, но продолжал работать по другому профилю ради зарплаты.

Четверть опрошенных отметили, что готовы перейти в рабочую профессию только в качестве подработки без изменения основной профессии. Также 15% специалистов сказали, что считают унизительным переходить в рабочую профессию с высоким уровнем образования и опытом в другой профессии.

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The Village Україна По материалам:

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