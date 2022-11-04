У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика) — Finance.ua
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У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика)

Личные финансы
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Медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась — 15 000 грн. Об этом пишет work.ua.
Однако в некоторых регионах произошел рост, а в Харьковской области зарплаты показали положительную динамику после незначительного снижения в сентябре:
  • Львовская область — 15 000 грн (+5%);
  • Днепропетровская область — 15 000 грн (+3%);
  • Харьковская область — 14 000 грн (+3%);
  • Киевская область — 17 500 грн (без изменений);
  • Одесская область — 15 000 грн (без изменений).
У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика)
Самые низкие зарплаты в октябре показали частичный рост:
  • у уборщиков (+2,6% против сентября) и санитаров — по 8 000 грн,
  • а также у ассистента ветеринарного врача — 8 125 грн.
У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика)
Активность соискателей падает
В октябре рынок труда снова стал на шаг ближе к соискателю. Среднее количество откликов на вакансию в день снизилось еще на 21%. Для сравнения, в сентябре — на 20%, в августе — на 18%. Тенденция наблюдается пятый месяц подряд.
У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика)
Пятерка регионов с самым высоким средним количеством откликов на вакансию показала спад конкуренции:
  • Киевская область (-27%);
  • Днепропетровская область (-27%);
  • Одесская область (-23%);
  • Сумская область (-22%);
  • Харьковская область (-9%).
Самая низкая конкуренция, как и в предыдущем месяце, наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.
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По материалам:
Finance.ua
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