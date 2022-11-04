У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика) — Finance.ua

У кого в октябре выросли зарплаты (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась — 15 000 грн. Об этом пишет work.ua.

Однако в некоторых регионах произошел рост, а в Харьковской области зарплаты показали положительную динамику после незначительного снижения в сентябре:

Львовская область — 15 000 грн (+5%);

Днепропетровская область — 15 000 грн (+3%);

Харьковская область — 14 000 грн (+3%);

Киевская область — 17 500 грн (без изменений);

Одесская область — 15 000 грн (без изменений).

Самые низкие зарплаты в октябре показали частичный рост:

у уборщиков (+2,6% против сентября) и санитаров — по 8 000 грн,

а также у ассистента ветеринарного врача — 8 125 грн.

Активность соискателей падает

В октябре рынок труда снова стал на шаг ближе к соискателю. Среднее количество откликов на вакансию в день снизилось еще на 21%. Для сравнения, в сентябре — на 20%, в августе — на 18%. Тенденция наблюдается пятый месяц подряд.

Пятерка регионов с самым высоким средним количеством откликов на вакансию показала спад конкуренции:

Киевская область (-27%);

Днепропетровская область (-27%);

Одесская область (-23%);

Сумская область (-22%);

Харьковская область (-9%).

Самая низкая конкуренция, как и в предыдущем месяце, наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

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