На одно рабочее место 100 украинцев: когда рынок труда выберется из кризиса, а зарплаты вырастут — Finance.ua

На одно рабочее место 100 украинцев: когда рынок труда выберется из кризиса, а зарплаты вырастут Сегодня 10:03 — Личные финансы

На одно рабочее место 100 украинцев: когда рынок труда выберется из кризиса, а зарплаты вырастут

Полномасштабная война повлекла за собой кризис на украинском рынке труда. Предложения работы упали, а спрос соискателей увеличился в 5 раз. То есть на одно место претендовали более 100 украинцев.

Об этом пишет 24 канал.

По данным Государственной службы занятости Украины, на 1 марта статус безработного имеют уже 150 тысяч человек. Среди них больше всего зарегистрировано населения в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет.

Как свидетельствуют данные Work.ua, через год полномасштабной войны полностью рынок труда восстановился только на Западе Украины. Частично это произошло и в прифронтовых областях. Впрочем, частичное восстановление произошло еще летом прошлого года. Если сравнивать количество вакансий в мае 2022 и июне того же года, то объем увеличился на 67%. Однако из-за массовых ракетных атак рост приостановился в конце 2022 года.

Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда, говорит, что сейчас рынок труда в Украине в целом стабилизировался.

К примеру, в феврале 2023 года по сравнению с январем количество активных предложений о работе выросло на 11%. Наблюдается наибольший прирост вакансий за месяц в Кировоградской, Днепропетровской и Черновицкой области. Бизнес-активность также возросла в Николаевской и Черниговской областях.

Профессии, пользующиеся наибольшим спросом в Украине

Украинский рынок труда испытывает дефицит кадров. Особенно на рабочие специальности. Подобная ситуация наблюдалась и до полномасштабной войны.

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«В городах нужны электрики, сантехники, сварщик, машинист дорожно-строительных машин, монтажник систем утепления зданий, слесарь по механосборочным работам, слесарь-инструментальщик и слесарь-ремонтник — все, что касается коммунального хозяйства, но их не хватало и раньше», — добавляет Гаврюшенко.

Рынок после победы: чего ждать

После победы как экономика Украины, так и рынок труда будут зависеть от иностранных инвестиций и наличия человеческого ресурса.

По словам Валентины Гаврюшенко, после войны наибольший спрос будет на рабочие профессии, особенно если будут средства на восстановление страны.

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А по данным Государственной службы занятости о трудоустройстве безработных становится очевидно, что наиболее востребованные профессии будут связаны с промышленностью и сельским хозяйством. Также потребуются работники сферы услуг, например, продавцы или водители.

Что касается более творческих профессий или связанных с досугом, уходом и т.п., то здесь все будет зависеть от того, насколько обеднеет Украина и украинцы.

В ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности: столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса. Важным направлением развития после войны должна стать оборонная промышленность.

«Будут востребованы профессии критической инфраструктуры и производственные должности. Думаю, что все больше женщин начнут овладевать „традиционно мужскими“ профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений. Также понадобится восстановление земельных ресурсов, поскольку огромное количество пахотных земель сейчас не в лучшем состоянии. Опять же — дорожное строительство, железные дороги. И кроме восстановления нужно еще и обновление», — говорит эксперт по рынку труда.

Однако, когда отменят военное положение и снимут запрет на выезд мужчинам, можно ожидать, что большое количество мужчин уедут за границу либо для воссоединения с семьей, либо на заработки, либо будут уезжать, чтобы держаться подальше от армии. То есть, вполне вероятно, будет еще больший эмиграционный всплеск и распространение заробитчанства.

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Телеканал 24 По материалам:

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