Ситуация на рынке труда изменилась: что будет с зарплатами, вакансиями и работой — Finance.ua

Ситуация на рынке труда изменилась: что будет с зарплатами, вакансиями и работой Сегодня 13:02 — Личные финансы

Ситуация на рынке труда изменилась: что будет с зарплатами, вакансиями и работой

В Украине рынок труда стал уверенно восстанавливаться. Части работодателей уже не хватает сотрудников, тогда как ресурса для повышения зарплаты нет.

Об этом пишет Обозреватель.

Что происходит на рынке труда

Ситуация на рынке труда действительно улучшилась, уверены эксперты. Причин этому несколько, рассказывает эксперт рынка Татьяна Пашкина. К примеру, нет жестких ограничений потребления электроэнергии — и теперь бизнес может создавать рабочие места. В то же время растет и конкуренция за работников.

«Мы не можем сказать, что у нас значительно увеличилось количество возвращающихся, поэтому растет конкуренция за кандидата. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы человек не сменил свою работу. По количеству вакансий видим, что на Work.ua — 71 тыс. вакансий (до полномасштабной войны было около 100 тысяч.) На Olx уже такое же количество, как и до полномасштабной войны», — рассказывает эксперт.

Худшая ситуация в Харькове: сейчас там около 2 тыс. вакансий, а еще раньше было всего 900. Однако и этого очень мало для большого города. Наталья Слинько, операционная директор направления Еxecutive Reserch grc, рассказывает, что на рынке два дисбаланса:

первый — региональный. Многие предложения по работе в регионах, которые меньше пострадали от полномасштабной войны, в то же время плохая ситуация сохраняется там, где продолжаются регулярные обстрелы;

второй дисбаланс — работодатель ищет сотрудника на сравнительно невысокую зарплату и с опытом работы. А претенденты — либо не имеют опыта, либо хотят более высокую зарплату.

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«У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А у тех, кто с опытом, всегда более высокие ожидания относительно заработной платы», — отмечает эксперт. Многие украинцы вынуждены менять профессию и идти в области, продолжающие успешно работать: фармакология, производство продуктов, ритейл.

Что будет с зарплатами

Пашкина считает: зарплаты в 2023-м будут расти неравномерно. Прежде всего, на увеличение могут рассчитывать те, кто важен для работодателя. Им могут повысить зарплату и на 20%. Массовой индексации для всех, вероятнее всего, не будет. Потому что работодатели не могут планировать не только следующий год, но даже следующий квартал.

Ситуация может измениться после войны

Поляки, чехи, немцы так и не смогли полностью заменить украинских работников. Теперь они с нетерпением ждут окончания войны, чтобы трудоустроить украинских мужчин.

Татьяна Пашкина прогнозирует два варианта развития ситуации. «План плюс»: Украина получит большие инвестиции, компании выстроятся в очередь за деньгами, начнут активно расти и развивать производство. «План минус»: украинские мужчины вслед за своими женами и детьми после открытия границ поедут в ЕС и другие страны.

В обоих сценариях избежать трудовой миграции сразу после войны не получится. Однако для того чтобы «план плюс» сработал, Украина уже сейчас должна подготовить фундамент. Инвестиции не идут туда, где нет условий.

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Обозреватель По материалам:

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