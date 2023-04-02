Как найти работу зрелому специалисту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как найти работу зрелому специалисту

Личные финансы
37
Как найти работу зрелому специалисту
Как найти работу зрелому специалисту
Кризис в стране сказывается на рынке труда и такое явление как эйджизм обострилось.
Об этом пишет social.com.ua со ссылкой на карьерного консультанта, эксперта рынка труда Татьяну Пашкину.
«У нас некоторый период рынок принадлежал работодателю. И, учитывая, что был большой спрос на работу, конечно, люди зрелого возраста могли выбирать из крайне малого количества вакансий. И так исторически сложилось, что вы должны быть либо очень востребованным специалистом, либо очень узким специалистом, либо хорошо известным среди своего профессионального сообщества, чтобы не беспокоиться об изменении места работы», — говорит специалист.

Рекомендации

Если человек приходит с улицы, то проблема с датой рождения существует. Некоторые вопросы также могут возникать с рекрутером, который младше кандидата на работу. Поэтому наиболее действенным в поиске работы считается канал рекомендаций. Тогда доверие к рекомендующему человеку и профессионализм перевешивают «недостаток» даты рождения.

Пишите в соцсетях

Вполне нормально также написать в соцсетях, например, Фейсбуке, что вы ищете работу. Но здесь есть проблема: иногда зрелый специалист не может четко сформулировать, какую работу он ищет.
«Человек должен определиться, на какие условия он готов согласиться. Чтобы друзья и знакомые также понимали, что вам подходит, а что нет», — рекомендует эксперт.

Кредит до зарплаты 👛

Специалист советует также принимать вариант так называемого альтернативного трудоустройства. Если нет возможности устроиться на желаемую работу по специальности, вполне нормально поставить этот вопрос на паузу и устроиться на другую работу, которая будет обеспечивать вашу текущую жизнь.

Монетизация хобби

Еще один вариант — монетизация хобби или собственный бизнес. Впрочем, по словам эксперта, зрелые специалисты часто считают, что это крайне сложно — быть предпринимателями. Для них работа в найме более стабильна и понятна.
Читайте также
Общий совет Пашкиной принять новые реалии своей жизни и подходить к поиску работы с их учетом. Тогда этот путь не станет столь травматичным.
«Для зрелых специалистов возможностей действительно меньше и путь длиннее. Но когда мы это осознаем, принимаем и делаем из этого не проблему, а задачу, выгорание будет меньше», — говорит Пашкина.

Резюме на портале поиска работы

По данным портала поиска работы Work.ua, с октября 2022 года по март 2023 года количество новых или обновленных резюме лиц в возрасте 45-60 лет составляет в среднем 19% от общего количества соискателей работы (это около 44 тысяч резюме ежемесячно). При этом количество таких резюме лиц старше 60 лет составляет всего 1,8% (в среднем 4,5 тысяч резюме в месяц).

Как найти работу, если вам за 40 лет. Практические советы 🧐

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.