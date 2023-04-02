Как найти работу зрелому специалисту — Finance.ua

Как найти работу зрелому специалисту Сегодня 17:38 — Личные финансы

Как найти работу зрелому специалисту

Кризис в стране сказывается на рынке труда и такое явление как эйджизм обострилось.

Об этом пишет social.com.ua со ссылкой на карьерного консультанта, эксперта рынка труда Татьяну Пашкину.

«У нас некоторый период рынок принадлежал работодателю. И, учитывая, что был большой спрос на работу, конечно, люди зрелого возраста могли выбирать из крайне малого количества вакансий. И так исторически сложилось, что вы должны быть либо очень востребованным специалистом, либо очень узким специалистом, либо хорошо известным среди своего профессионального сообщества, чтобы не беспокоиться об изменении места работы», — говорит специалист.

Рекомендации

Если человек приходит с улицы, то проблема с датой рождения существует. Некоторые вопросы также могут возникать с рекрутером, который младше кандидата на работу. Поэтому наиболее действенным в поиске работы считается канал рекомендаций. Тогда доверие к рекомендующему человеку и профессионализм перевешивают «недостаток» даты рождения.

Пишите в соцсетях

Вполне нормально также написать в соцсетях, например, Фейсбуке, что вы ищете работу. Но здесь есть проблема: иногда зрелый специалист не может четко сформулировать, какую работу он ищет.

«Человек должен определиться, на какие условия он готов согласиться. Чтобы друзья и знакомые также понимали, что вам подходит, а что нет», — рекомендует эксперт.

Специалист советует также принимать вариант так называемого альтернативного трудоустройства. Если нет возможности устроиться на желаемую работу по специальности, вполне нормально поставить этот вопрос на паузу и устроиться на другую работу, которая будет обеспечивать вашу текущую жизнь.

Монетизация хобби

Еще один вариант — монетизация хобби или собственный бизнес. Впрочем, по словам эксперта, зрелые специалисты часто считают, что это крайне сложно — быть предпринимателями. Для них работа в найме более стабильна и понятна.

Общий совет Пашкиной принять новые реалии своей жизни и подходить к поиску работы с их учетом. Тогда этот путь не станет столь травматичным.

«Для зрелых специалистов возможностей действительно меньше и путь длиннее. Но когда мы это осознаем, принимаем и делаем из этого не проблему, а задачу, выгорание будет меньше», — говорит Пашкина.

Резюме на портале поиска работы

По данным портала поиска работы Work.ua, с октября 2022 года по март 2023 года количество новых или обновленных резюме лиц в возрасте 45-60 лет составляет в среднем 19% от общего количества соискателей работы (это около 44 тысяч резюме ежемесячно). При этом количество таких резюме лиц старше 60 лет составляет всего 1,8% (в среднем 4,5 тысяч резюме в месяц).

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