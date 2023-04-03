12 типичных ошибок украинцев при поиске работы за рубежом — Finance.ua

12 типичных ошибок украинцев при поиске работы за рубежом Сегодня 08:05 — Личные финансы

12 типичных ошибок украинцев при поиске работы за рубежом

По официальной статистике ООН, в настоящее время в Европе около 5 миллионов беженцев из Украины. Прибавляем к этой цифре около 2-3 миллионов украинцев, работавших за пределами Украины до 24 февраля. Все эти люди сталкиваются с задачей — как найти работу в Европе?

Татьяна Муратова, руководитель отдела маркетинга и продвижения EWL Partners, назвала топ-12 самых распространенных ошибок и объяснила, как их не допускать (речь в основном о рабочем персонале), пишет robota.ua.

Выбирают вакансию по красивому описанию

Одну и ту же работу можно описать по-разному. Честно — рассказав обо всех плюсах и минусах. Или приукрасить — нарисовав «золотые горы» и умолчав о недостатках. Люди склонны надеяться на лучшее, и потому они чаще соглашаются на работу, если рекрутер чуть-чуть приукрасил действительность. Но эта иллюзия развеивается в первый же рабочий день. Поэтому если рекрутер слишком старается «продать» вам вакансию — это повод насторожиться.

Хороший рекрутер расскажет обо всех преимуществах и недостатках каждой вакансии. Честно скажет, если работа физически сложна или если график не слишком гуманный.

Верят в «сладкие» вакансии

Среди людей, еще не имевших опыта работы на производствах, распространены определенные мифы. Например, что работать на шоколадных фабриках — одно удовольствие. Или что лучше всего работать на упаковке, потому что это легко. Но на самом деле работа по обвертыванию конфет — физически сложная: обычно это 10 часов однообразного труда в одной позе.

Поэтому не стоит ставить себе установку: «буду искать работу исключительно на кондитерской фабрике — потому что это самое простое». Иногда работа на мясном заводе, или на производстве автомобилей со сложными деталями может быть интереснее и даже немного легче той, что кажется «сладкой».

Не составляют резюме

Некоторые украинцы, вынужденно уехавшие в Европу, считают, что их опыт нерелевантный, поэтому его можно не описывать. Другие — убеждены, что составлять резюме — лишние хлопоты, можно рассказать все рекрутеру на словах. Мы периодически сталкиваемся с людьми, совсем не выходящими на связь, как только мы просим их прислать резюме.

Резюме существенно упрощает процесс подбора вакансии.

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Если человек уже имеет опыт работы на производстве определенного типа или проходил определенные курсы, или имеет техническое образование — это поможет подобрать ему соответствующую работу. Мы сталкивались с ситуацией, когда мужчина искал низкоквалифицированную работу на складе, и лишь впоследствии оказалось, что у него есть навыки столяра — поэтому упустил возможность получить работу получше.

Полезной может быть даже информация о том, что кандидат ухаживал за домашними животными в собственном доме или имел собственный огород. Это говорит о том, что у него есть базовые навыки, как обращаться с животными и растениями.

Переоценивают свои силы и замалчивают проблемы

Некоторые люди говорят, что готовы делать что угодно, чтобы получить работу. Этот энтузиазм быстро угасает, как только человек прорабатывает неделю-две и устанет.

Пока вы испытываете финансовые трудности или страдаете от безработицы, вы склонны думать, что готовы «пахать» по 12 часов в сутки и работать где угодно. Но человеческий организм не способен выдерживать нагрузки больше, чем позволит ваше здоровье. Поэтому здраво оценивайте свою выносливость, опыт и силу.

Также не стоит скрывать от рекрутера свои проблемы со здоровьем или с документами. Такие детали важно рассказывать сразу — чтобы рекрутер не тратил время, предлагая работу, которая не подойдет из-за аллергии, проблем с позвоночником или плохого зрения.

Сотрудничают со многими рекрутерами одновременно

Некоторые люди «забросают удочки» во все подряд рекрутинговые агентства. В результате многие рекрутеры из разных компаний предлагают одного и того же человека разным работодателям. Это приводит к путанице и недоразумениям. Поэтому лучше выбрать одно-два агентства, не больше. Вакансии у всех плюс-минус одинаковые.

Выбирая агентство, обращайте внимание на его репутацию, сколько лет оно на рынке. Следует также читать отзывы. Но здесь тоже есть ловушка: если в агентстве 100% отзывов — положительные, вероятно — плохие просто удалили. У каждого бизнеса есть удовлетворенные и недовольные клиенты. Причем последние — самые активные.

Затягивают с решением

Сейчас в Европе большая конкуренция за кадры, ведь там много украинских беженцев. Поэтому некоторые лучшие вакансии закрываются через несколько минут. Поэтому принимать решение следует быстро и постоянно быть на связи с рекрутером. Он может позвонить и предложить хорошую работу — решение придется принимать очень быстро.

Не выключайте телефон и будьте на связи — можете упустить удачную возможность получить хорошую работу. Впрочем, бросаться на первую попавшуюся вакансию, конечно, не стоит. С этим связана следующая распространенная ошибка.

Не интересуются подробными условиями работы

Желая поскорее получить работу, часто люди не вникают в детали и боятся задавать вопросы. Важно расспросить все, что вас интересует, прежде чем соглашаетесь. Вот примерный список вопросов, которые может задать работник:

Сколько рабочих часов предусматривает эта работа?

Бывают ли ночные смены?

Есть ли на производстве химические запахи (если у человека на что-то аллергия)?

Сколько человек будет жить со мной в комнате (если речь идет о поселении)?

Нужно ли брать свою посуду?

Есть ли на заводе столовая?

Сколько часов длится перерыв?

Выдают ли рабочую одежду?

На работу довозят или нужно добираться самостоятельно?

Как получить дополнительные бонусы или премии?

В каких числах выплачивают зарплату? Раз в месяц или несколько раз?

Есть ли больничные?

Какие обязанности на рабочем месте?

Предоставляет ли работодатель жилье и какое оно?

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Если речь идет о другой стране, то стоит узнать условия пребывания в ней, особенности менталитета и другие детали. А еще — понимать, что, вероятно, вам придется учить местный язык — готовы ли вы учить польский, румынский или немецкий?

Перед встречей с рекрутером или работодателем стоит выписать себе все интересующие вас вопросы — чтобы не забыть их задать.

Соглашаются на нелегальную работу

Некоторые люди боятся связываться с рекрутерами, но радостно идут работать по совету случайных знакомых и соседок. Но агентство помогает с юридическим сопровождением, оно проверяет работодателей и оформляет договор. В то время как работа, полученная «по сарафанному радио», часто бывает нелегальная.

Такие истории заканчиваются тем, что человеку недоплачивают обещанные бонусы, не платят за работу вовсе или платят существенно меньше, чем предлагали изначально. Не имея договора, невозможно доказать, что вам обещали совсем другую сумму.

Не читают договор

Часто работники искренне удивляются, получив штраф, хотя это было прописано в договоре. Очень многие кандидаты быстро подписывают договор, не читая его. Им кажется, что это лишняя бюрократия и потеря времени.

В договоре прописано много деталей, которые лучше знать, прежде чем соглашаетесь на вакансию.

Слишком доверяют «своим»

Бывает, что человек соглашается на вакансию, приезжает в нужный город и заселяется в общежитие, а соседка по комнате начинает жаловаться на жизнь. Она рассказывает, что в цехе постоянные сквозняки, у нее началась аллергия, руководство ежедневно штрафует, а условия нечеловеческие.

Впрочем, некоторые люди могут намеренно нагнетать. Мотивы разные: например, не хотят, чтобы в их комнату кого-то подселяли или боятся конкуренции на работе, потому что их заработок зависит от объема сделанного. Так что если слышите от такого человека о нечеловеческих условиях, стоит проверить все своими глазами — а не полагаться на слухи.

Манипулируют войной

Пока украинцам сочувствует весь мир, нас готовы поддерживать и брать на работу. К тому же у украинцев есть слава трудолюбивого и талантливого народа.

Но не стоит этим спекулировать и требовать особых условий только потому, что вы из Украины. Из-за национальности вам не будут платить зарплату больше, чем всем остальным, и не поселят в лучшее жилье. Работать придется так же, как всем, и к этому надо быть готовыми.

Не интересуются своей легализацией в стране

Европейские страны готовы помогать украинцам, но все равно должны пройти определенный бюрократический процесс, чтобы легализоваться в стране. Так, часто это долго и непросто, но через это нужно пройти, чтобы не испытывать проблем при трудоустройстве на работу.

Разобраться в том, как легально находиться в стране — ваша обязанность.

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