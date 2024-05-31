​На Одесщине бухгалтер воинской части присвоил 4 млн гривен выплат бойцов — Finance.ua

На Одесщине бухгалтер воинской части присвоил 4 млн гривен выплат бойцов
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины уведомили о подозрении начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесщины, который допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн выплат бойцам.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
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Отмечается, что летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации о выплате денежного довольствия свой банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.
Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим.
Относительно бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения причиненного ущерба подан гражданский иск.
ГБР уведомило начальника финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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