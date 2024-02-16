На Львовщине у россиянина конфисковали четыре земельных участка — Finance.ua

На Львовщине у россиянина конфисковали четыре земельных участка
В государственную собственность вернули четыре земельных участка во Львовской области, принадлежавших гражданину рф. Он получил их по наследству и сдавал в аренду.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 га, которые расположены на территории Дрогобычской объединенной территориальной громады.
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«Гражданин рф получил в наследство вышеуказанные земельные участки. После получения права собственности на земельные участки мужчина передал их в аренду местному предприятию, за что получал плату», — говорится в сообщении.
Земельные участки возвращены в государственную собственность, соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Напомним, правоохранители разоблачили бывшего народного депутата и его сообщников, нанесших ущерб государственному бюджету почти 1 млрд гривен.
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