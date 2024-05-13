На Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту — Finance.ua

На Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту
Бюро экономической безопасности разоблачило во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также обналичивали средства.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Что установило следствие
Заявки на обмен криптовалюты на наличку получали в телеграм-боте. В дальнейшем заказчику приходило SMS с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.
Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «человек-человеку».
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Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов совершался с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.
Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.
Что показали обыски
Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.
Решение суда
Суд наложил арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.
В настоящее время досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220−2, и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Справка Finance.ua:
- ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом;
- в этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.
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