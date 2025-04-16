На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков — Finance.ua

На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков
Бюро экономической безопасности разоблачило преступную группу в Киевской области, которая сбывала крупные суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По предварительным данным, в состав группы входило несколько жителей Киевщины и Винницкой области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов находили через личные связи. Фейковые купюры предлагали за 30−65% от рыночной стоимости реальных денег.
В ходе досудебного расследования было задокументировано несколько фактов незаконной деятельности. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США.
Кроме того, правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности в результате проведения следственных действий изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.
По выводам экспертиз специалистов Национального банка Украины подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.
На основании собранных доказательств двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
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