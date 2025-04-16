На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков

Криминал
42
На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков
На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков
Бюро экономической безопасности разоблачило преступную группу в Киевской области, которая сбывала крупные суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По предварительным данным, в состав группы входило несколько жителей Киевщины и Винницкой области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов находили через личные связи. Фейковые купюры предлагали за 30−65% от рыночной стоимости реальных денег.
Читайте также
В ходе досудебного расследования было задокументировано несколько фактов незаконной деятельности. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США.
Кроме того, правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности в результате проведения следственных действий изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.
Читайте также
По выводам экспертиз специалистов Национального банка Украины подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.
На основании собранных доказательств двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems