На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков — Finance.ua

На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков Сегодня 16:12 — Криминал

На Киевщине разоблачили фальшивомонетчиков

Бюро экономической безопасности разоблачило преступную группу в Киевской области, которая сбывала крупные суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По предварительным данным, в состав группы входило несколько жителей Киевщины и Винницкой области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов находили через личные связи. Фейковые купюры предлагали за 30−65% от рыночной стоимости реальных денег.

Читайте также БЭБ задержало подозреваемого в фальшивомонетничестве при попытке побега из страны

В ходе досудебного расследования было задокументировано несколько фактов незаконной деятельности. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности в результате проведения следственных действий изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.

По выводам экспертиз специалистов Национального банка Украины подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.

На основании собранных доказательств двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.