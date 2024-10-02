БЭБ задержало подозреваемого в фальшивомонетничестве при попытке побега из страны — Finance.ua

БЭБ задержало подозреваемого в фальшивомонетничестве при попытке побега из страны Сегодня 10:50 — Криминал

БЭБ задержало подозреваемого в фальшивомонетничестве при попытке побега из страны, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности во Львовской области задержало еще одного участника группы, причастного к распространению поддельной иностранной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что мужчина, узнав о задержании подельников, сбывавших фальшивые доллары США, и избрании им мер в виде содержания под стражей, пытался покинуть территорию Украины. Его задержали возле одного из пунктов пропуска.

Досудебное расследование установило, что беглец вместе с организатором схемы приобрели в столице поддельные банкноты номиналом по 100 долларов США и привезли их на территорию Львовской области.

За такие действия мужчина получил денежное вознаграждение и должен был получить процент от продажи поддельной валюты.

Фигурант объявлен о подозрении по ч.2 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 тыс. грн, а также в виде домашнего ареста в ночное время суток.

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В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов США и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

Напомним, ранее детективы ТУ БЭБ во Львовской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. Установлено, что в состав группы входило 5 человек. Еще 2 человека организаторы привлекали периодически. Подозреваемые покупали поддельные доллары США, а затем обменивали их на гривну в пунктах обмена валют. Также за фальшивой валютой рассчитались за подержанную технику.

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