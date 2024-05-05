На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой — Finance.ua

На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой Сегодня 15:05 — Мир

На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой, Фото: sd.ua

Украинцы с временной защитой в Чешской Республике могут выезжать за пределы страны, однако выезд на длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чехии.

На какой период украинским беженцам можно выезжать, сообщает чешское МВД «Naši Ukrajinci».

Как поясняют в ведомстве, временная защита не отменяется, если человек уезжает из страны.

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«Цель временной защиты — предоставить вам безопасное убежище на территории Чешской Республики, но долгосрочные путешествия могут повлиять на другие сферы вашего пребывания в стране», — предупреждают в МВД Чехии.

На что может повлиять выезд на длительное время

Если человек с временной защитой уедет на период более 10 дней, он может потерять право на государственное гуманитарное жилье.

Это может произойти в случае, если мигрант не уведомит об этом лицо, предоставляющее это жилье.

Отмечается, что получение гуманитарной помощи или доступность места в школе, которую посещает ребенок, также связано с пребыванием беженца в Чехии.

«Вы также должны быть застрахованы в Чехии. Приостановить медицинское страхование можно только на период длительного отсутствия — минимум 6 месяцев. Если вы не будете оплачивать медицинское страхование, у вас будет накапливаться долг перед страховой компанией», — отмечают в ведомстве.

В то же время с чешской временной защитой можно находиться в других странах Шенгена не более 90 дней в течение 180 дней.

«Если вы находитесь в других странах, нужно помнить, что временная защита закончится, если вы получите в другой стране временную или международную защиту, или визу на пребывание дольше 90 дней», — обращают внимание в чешском МВД.

Исключение составляют некоторые визы:

канадские визы W1, выданные до 10 февраля 2023 года;

канадские визы V1;

визы США — Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' визы Великобритании на срок до 6 месяцев.

Путешествовать можно только при наличии действительного загранпаспорта.

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«С действительной визовой наклейкой временной защиты, на которой указано количество въездов MULT, вы можете без проблем пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны, например в Украину. Если у вас есть только справка о продлении временной защиты или штамп в паспорте, проверьте условия въезда в страну, через которую вы намерены вернуться в Шенген», — предупреждают украинцев.

В МВД рекомендуют не выезжать за пределы Шенгенской зоны без действующей визовой наклейки.

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