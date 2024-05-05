На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой

Мир
34
На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой
На какой срок могут выехать из Чехии украинцы с временной защитой, Фото: sd.ua
Украинцы с временной защитой в Чешской Республике могут выезжать за пределы страны, однако выезд на длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чехии.
На какой период украинским беженцам можно выезжать, сообщает чешское МВД «Naši Ukrajinci».
Как поясняют в ведомстве, временная защита не отменяется, если человек уезжает из страны.
Читайте также
«Цель временной защиты — предоставить вам безопасное убежище на территории Чешской Республики, но долгосрочные путешествия могут повлиять на другие сферы вашего пребывания в стране», — предупреждают в МВД Чехии.

На что может повлиять выезд на длительное время

Если человек с временной защитой уедет на период более 10 дней, он может потерять право на государственное гуманитарное жилье.
Это может произойти в случае, если мигрант не уведомит об этом лицо, предоставляющее это жилье.
Отмечается, что получение гуманитарной помощи или доступность места в школе, которую посещает ребенок, также связано с пребыванием беженца в Чехии.
Читайте также
«Вы также должны быть застрахованы в Чехии. Приостановить медицинское страхование можно только на период длительного отсутствия — минимум 6 месяцев. Если вы не будете оплачивать медицинское страхование, у вас будет накапливаться долг перед страховой компанией», — отмечают в ведомстве.
В то же время с чешской временной защитой можно находиться в других странах Шенгена не более 90 дней в течение 180 дней.
«Если вы находитесь в других странах, нужно помнить, что временная защита закончится, если вы получите в другой стране временную или международную защиту, или визу на пребывание дольше 90 дней», — обращают внимание в чешском МВД.
Исключение составляют некоторые визы:
  • канадские визы W1, выданные до 10 февраля 2023 года;
  • канадские визы V1;
  • визы США — Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');
  • ''Visitor'' визы Великобритании на срок до 6 месяцев.
Путешествовать можно только при наличии действительного загранпаспорта.
Читайте также
«С действительной визовой наклейкой временной защиты, на которой указано количество въездов MULT, вы можете без проблем пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны, например в Украину. Если у вас есть только справка о продлении временной защиты или штамп в паспорте, проверьте условия въезда в страну, через которую вы намерены вернуться в Шенген», — предупреждают украинцев.
В МВД рекомендуют не выезжать за пределы Шенгенской зоны без действующей визовой наклейки.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.