На границе с Румынией ограничили движение почти на месяц — причины

Румыния продолжила ограничение дорожного движения на границе с Украиной — в связи с ремонтом моста через р. Тиса.

По информации от МИД Румынии, сообщается о продолжении введения ограничений дорожного движения в пункте пропуска «Солотвино — Сигету Мармацией».

Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через р. Тиса, который находится между указанными пунктами пропуска.

Как отмечает румынская сторона, автомобильное движение будет закрыто для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста с 27 октября, сроком на 33 дня в промежуток времени с 9:00 до 15:30.

В этот период пешеходный доступ будет производиться в обычном режиме.

«Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска», — пишут там.

