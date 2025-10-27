На границе с Румынией ограничили движение почти на месяц — причины
Румыния продолжила ограничение дорожного движения на границе с Украиной — в связи с ремонтом моста через р. Тиса.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
По информации от МИД Румынии, сообщается о продолжении введения ограничений дорожного движения в пункте пропуска «Солотвино — Сигету Мармацией».
Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через р. Тиса, который находится между указанными пунктами пропуска.
Как отмечает румынская сторона, автомобильное движение будет закрыто для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста с 27 октября, сроком на 33 дня в промежуток времени с 9:00 до 15:30.
В этот период пешеходный доступ будет производиться в обычном режиме.
«Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска», — пишут там.
