Таможня прекращает проверки бизнеса с низким риском: кого это касается — Finance.ua

Таможня прекращает проверки бизнеса с низким риском: кого это касается Сегодня 09:44

Таможня прекращает проверки бизнеса с низким риском: кого это касается

Государственная таможенная служба Украины (ГТС) не будет проводить документальные проверки субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов (АЭО) и предприятий с незначительной степенью риска, за исключением тех, что ведут деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров.

Об этом сообщила и.о. начальника управления проведения таможенного аудита Тернопольской таможни Галина Борук на брифинге

«Мораторий продлится, вероятно, до года и будет охватывать только предприятия с низким уровнем риска и авторизованных экономических операторов», — сообщила Борук.

По ее словам, решение СНБО в сфере таможенного контроля означает запрет на плановые и внеплановые проверки, если нет четких оснований для вмешательства.

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Борук подчеркнула, что таможенные органы лишены права проводить проверки таких субъектов хозяйствования без предварительного согласования с высшим руководством или без оснований, основанных на риск-ориентированном подходе, однако проверки остаются разрешенными для компаний, занимающихся товарами повышенного риска — подакцизными (алкоголь, табак, топливо) или двойного назначения.

Решение предусматривает также проверку действующих уголовных производств, открытых против бизнеса, включая тех, что касаются и таможенных правонарушений.

Борук добавила, что ГТС будет безотлагательно принимать организационные и практические меры по повышению эффективности реализации механизмов таможенного контроля. В частности, это касается усовершенствования методики применения риск-ориентированного подхода при определении целесообразности проверок субъектов хозяйственной деятельности с целью направления мер контроля на участки с высоким уровнем риска нарушений таможенного законодательства или контрабанды и разработку и реализацию на плановой основе комплекса мер, направленных на внедрение системы управления рисками в таможенной сфере.

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Согласно информации на сайте ГТС , по состоянию на 29 июля статус АЭО получили 100 предприятий.

Наличие авторизации АЭО у компании позволяет воспользоваться всеми преимуществами АЭО и облегчит доступ к упрощениям, предусмотренным Таможенным кодексом и Конвенцией о процедуре совместного транзита. В частности, к ним относятся снижение уровня риска к перемещаемым товарам, первоочередность выполнения таможенных формальностей и выпуск товаров по местонахождению предприятия.

Как сообщалось, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ № 538/2025, которым ввел решение СНБО о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

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