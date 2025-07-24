В Украине ограничивают проверки для бизнеса с 24 июля — Finance.ua

В Украине ограничивают проверки для бизнеса с 24 июля Сегодня 11:04

В Украине ограничивают проверки для бизнеса с 24 июля

Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства в работу предприятий.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменится и как это будет работать

Меньше проверок с 24 июля

Налоговая и таможня с этой даты ограничат проверки для предприятий с низкой степенью риска.

Исключением остаются высокорисковые сферы, в частности, оборот подакцизных товаров, где контроль является обязательным.

Дерегуляция и реформа разрешительной системы

В течение месяца Госрегуляторная служба совместно с профильными министерствами должна подготовить предложения по дерегуляции и сокращению избыточных разрешительных процедур.

До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возврат в бюджет на нужды обороны и восстановления.

Контроль станет цифровым

В планах правительства предусмотрен запуск цифровой системы контроля реализации решений и ежеквартальный пересмотр их эффективности.

Изменения в УПК

По словам Свириденко, правительство подготовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс: новые уголовные производства против бизнеса смогут открывать только Генеральный прокурор или руководители прокуратур областного уровня.

«Наш приоритет — справедливость, а не избирательность», — подчеркнула Свириденко.

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Собственное производство: старт нового конкурса в рамках Brave1

масштабировании производства в Украине взрывчатых веществ — от химических компонентов до оборудования. Как сообщила премьер, вместе с Министерством цифровой трансформации правительство запускает новый грантовый конкурс в рамках defense tech-платформы Brave1. Речь идет о— от химических компонентов до оборудования.

Через Brave1 государство профинансировало более 560 проектов на сумму свыше 2,2 млрд грн. Правительство делает ставку на те компании, которые реально изменяют ход войны.

Конкурс предусматривает техническую экспертизу со стороны сил безопасности и обороны, контрольные испытания и прозрачную конкурсную процедуру. Детали об этапах и суммах грантов объявит Минцифр.

«Работаем для усиления военной и экономической самодостаточности Украины», — подытожила Свириденко.

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