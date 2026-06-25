На границе открыли дополнительный маршрут для туристических автобусов — детали Сегодня 12:24 — Личные финансы

На границе открыли дополнительный маршрут для туристических автобусов — детали

С началом туристического сезона в пунктах пропуска Черновицкой области значительно увеличивается количество туристических автобусов. Поэтому на границе открыли дополнительный маршрут для туристических автобусов.

Об этом сообщает ГНСУ

«Одним с самых популярных направлений остается украинско-румынская граница, поэтому с румынской стороной договорились о временном пропуске автобусов любого размера через пункт пропуска „Дяковцы — Раковец“», — говорится в сообщении

Когда будет действовать

Движение через этот пункт возможно только на выезд из Украины — и будет действовать до конца лета. Водителям нужно зарегистрироваться в системе «Є-черга» и прибыть в пункт пропуска в указанное время.

дни в утренние часы очередей практически нет, только на некоторых пунктах пропуска могут быть по несколько десятков транспортных средств на выезд, но большинство имеют нулевую очередь. Уже ближе к обеду, к вечеру пассажиропоток растет», — подчеркнул он. Ранее мы писали, когда лучше пересекать границу, чтобы не «застрять» . Как сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко: «В будниетолько на некоторых пунктах пропуска могут быть по несколько десятков транспортных средств на выезд, но большинство имеют нулевую очередь. Уже ближе к обеду, к вечеру пассажиропоток растет», — подчеркнул он.

По его словам, в последние дни фиксируется рост пассажиропотока не только на пунктах пропуска на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, у пунктов «Тиса» и «Лужанка».

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