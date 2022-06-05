На фоне санкций британские юристы стали отказываться работать с россиянами — FT

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На фоне санкций британские юристы стали отказываться работать с россиянами — FT

Крупнейшие юридические компании Великобритании начали отказываться работать с российскими клиентами на фоне войны, которая длится уже более 100 дней.

При этом британские юристы могут работать с находящимися под санкциями россиянами, если получат специальную правительственную лицензию, но многие опасаются продолжать сотрудничество.

«Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с россией, отчасти по причине репутации», — объяснил юрист Red Lion Chambers Джонатан Фишер.

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По словам юриста LK Law Адама Гривза, многие фирмы с опаской относятся к потенциальным клиентам из России независимо от того, угрожают ли им западные санкции.

Он добавил, что не надеется на возвращение российских исков в Лондон в долгосрочной перспективе и предполагает, что они переместятся в Дубай и Сингапур.

При этом ранее Высокий суд Лондона пользовался особой популярностью у истцов из россии.

По данным Portland Communications, за 12 месяцев до марта 2022 года россияне были второй по численности группе истцов, использовавших английские суды для разрешения коммерческих споров, уступая только гражданам Великобритании.

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При этом нежелание юристов работать с россией уже коснулось нескольких громких дел.

Так, в апреле компания Freshfields сообщила, что прекращает действовать в пользу попавшего под санкции ВТБ. Банк является ответчиком по делу, возбужденному Мозамбиком в связи со скандалом с так называемыми «тунцовыми облигациями». Разбирательство по этому делу назначено на 2023 год.

В то же время американская юридическая фирма White & Case сообщила в апреле Высокому суду Лондона, что перестанет представлять интересы россии по делу, связанному с иском бывших акционеров ЮКОСа, обвиняющих москву в незаконной экспроприации активов нефтяной компании.

«Это, безусловно, выгодно россии. Наше дело началось в 2005 году, и ответчики стремились оттянуть время при любой возможности», — прокомментировал ситуацию Тим Осборн, исполнительный директор GML, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа.

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