Какие крупные предприятия страны продолжают работать несмотря на войну — Finance.ua

Какие крупные предприятия страны продолжают работать несмотря на войну

Сегодня 15:31 — Фондовый рынок

Группа компаний «Метинвест» рассказала, какие крупные металлургические предприятия, входящие в состав группы (и исторически одни из крупнейших налогоплательщиков в Украине), продолжают работать, несмотря на военные действия на территории страны.

«В условиях войны „Метинвест“ меняет подходы к производству и осваивает новые логистические цепочки, чтобы поддерживать экономику Украины и обеспечивать украинцев рабочими местами. Предприятия компании продолжают работать там, где это безопасно для людей, хотя и не на полную мощность», — сообщают в компании.

В частности, согласно сообщению, в марте комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области, был единственным производителем металла в стране.

В Каменском работает коксохимическое производство, которое обеспечивает металлургическое предприятие и позволяет выплавлять чугун и сталь. Главным вызовом остается доставка готовой продукции зарубежным потребителям.

Кроме того, в «Метинвесте» сообщают, что в апреле удалось вывести из режима горячей консервации и частично возобновить производство на «Запорожстали» (Запорожская область), которое в начале войны было приостановлено. Комбинат работает на 50% от своих мощностей. Полным составом работает аглофабрика компании. Полноценно работают две из четырех доменных печей.

По данным «Метинвеста», объем производства чугуна с момента частичной расконсервации производства составляет более 225 тыс. тонн. В настоящее время в работе одна сталеплавильная печь. Объем производимой стали после возобновления производства составляет около 205 тыс. тонн, с апреля отгружено около 187 тыс. тонн проката.

«Сейчас на предприятии осваивают новые виды продукции. Например, комбинат приступил к выпуску холоднокатаного рулона двойной массы без сварного шва. Первая партия проката объемом 3,6 тысячи тонн уже отгружена строителям», — сообщают в компании.

По плану идет добыча сырья и готовятся новые выработки на предприятиях «Метинвест Покровскуголь».

Криворожские предприятия Метинвеста — Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК — работают примерно на 40% от объемов прошлого года. Основной сдерживающий фактор — логистика и рынки сбыта. Сейчас специалисты прорабатывают альтернативные варианты, чтобы иметь возможность максимально загрузить ГОК, ремонтные и другие активы.

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