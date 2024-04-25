Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей

Фондовый рынок
25
Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей
Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей
Европейские акции выросли в среду, а индекс STOXX 50 поднялся примерно на 0,4%, до 5030 пунктов, на волне оптимизма, связанного с корпоративными доходами.
Об этом пишет Trading Economics.
Среди лидеров — компания ASMI, которая производит оборудование для обработки пластин, повысила прогноз доходов во II квартале, а Volvo Cars сообщила о значительном росте скорректированной операционной прибыли в I квартале.
Однако фармацевтический гигант Roche потерпел падение продаж в I квартале на 6%. Кроме того, акции компаний сектора роскоши столкнулись с отрицательным давлением после отрезвляющего прогноза Kering по снижению операционной прибыли в первом полугодии на 40−45%. Lloyds сообщил о падении прибыли в I квартале на 28%, что соответствует ожиданиям рынка, в то же время Allfunds привлек к себе внимание, поскольку компания, занимающаяся дистрибуцией фондов, прекратила переговоры о потенциальной продаже.
Индекс STOXX 50 — один из известнейших индексов в Европе, который отражает динамику цен на акции 50 крупнейших компаний из рынков стран Еврозоны. Этот индекс рассчитывается компанией Qontigo (ранее известной как STOXX Ltd.), специализирующейся на индексных решениях.
STOXX 50 включает в себя акции ведущих компаний, существенно влияющих на европейский рынок. Состав этого индекса регулярно обновляется с учетом размеров компаний и их влияния на рынок.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.