Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей — Finance.ua

Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Европейские акции продолжают расти на фоне высоких прибылей

Европейские акции выросли в среду, а индекс STOXX 50 поднялся примерно на 0,4%, до 5030 пунктов, на волне оптимизма, связанного с корпоративными доходами.

Об этом пишет Trading Economics.

Среди лидеров — компания ASMI, которая производит оборудование для обработки пластин, повысила прогноз доходов во II квартале, а Volvo Cars сообщила о значительном росте скорректированной операционной прибыли в I квартале.

Однако фармацевтический гигант Roche потерпел падение продаж в I квартале на 6%. Кроме того, акции компаний сектора роскоши столкнулись с отрицательным давлением после отрезвляющего прогноза Kering по снижению операционной прибыли в первом полугодии на 40−45%. Lloyds сообщил о падении прибыли в I квартале на 28%, что соответствует ожиданиям рынка, в то же время Allfunds привлек к себе внимание, поскольку компания, занимающаяся дистрибуцией фондов, прекратила переговоры о потенциальной продаже.

Индекс STOXX 50 — один из известнейших индексов в Европе, который отражает динамику цен на акции 50 крупнейших компаний из рынков стран Еврозоны. Этот индекс рассчитывается компанией Qontigo (ранее известной как STOXX Ltd.), специализирующейся на индексных решениях.

STOXX 50 включает в себя акции ведущих компаний, существенно влияющих на европейский рынок. Состав этого индекса регулярно обновляется с учетом размеров компаний и их влияния на рынок.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.