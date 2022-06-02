фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из рф и беларуси — Finance.ua

фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из рф и беларуси

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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из рф и беларуси.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, получаемые фрилансерами из этих стран.

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В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в рф и беларуси.

7 марта глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила , что приостанавливает работу в рф и беларуси.

Все старые профили россиян и белорусов исчезли из поиска. Компания предупредила, что на 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.

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