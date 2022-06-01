Крупный литовский производитель продуктов питания уходит из россии — Finance.ua
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Крупный литовский производитель продуктов питания уходит из россии

Сегодня 15:12Фондовый рынок
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Литовский производитель продуктов из сурими, рыбной продукции и хлебобулочных изделий «Вичюнай груп» уходит из россии. Компания планирует завершить выход из российского рынка летом 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что завершение работы будет производиться путем продажи бизнеса иностранному или местному инвестору. Ускорением продаж занимается международная аудиторская группа Ernst & Young (EY).
Список потенциальных покупателей активов «Вичунай групп» в России насчитывает более 30 компаний со всего мира. Заинтересованность проявили компании из Китая, Таиланда, россии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи и нескольких стран Ближнего Востока, а также Европы.
Также в компании проинформировали, что завод «Вичюнай групп» в Советске (Калининградская область) до сих пор функционирует «из-за специфики работы пищевой отрасли».
Сейчас все производство в россии осуществляется из сырья, которое завод имеет на собственных складах. Новое сырье не закупается; более 200 морских контейнеров с сырьем были возвращены поставщикам в начале российской агрессии. Так что производство автоматически остановится, когда закончится имеющееся сырье.
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По материалам: РБК-Україна
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