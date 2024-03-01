На дорогах стало больше TruCam — Finance.ua

На дорогах стало больше TruCam Сегодня 11:01 — Казна и Политика

На дорогах стало больше TruCam

Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых измерят скорость.

Об этом сообщается на сайте полиции.

«С 29 февраля патрульные с прибором TruCAM будут работать на 31 новом участке. Приборы TruCAM полицейские патрульной полиции используют рядом с камерами автоматической фиксации», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что места определили в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушений водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Патрульная полиция внесла следующие изменения с 29 февраля:

добавили 31 новый участок;

внесли изменения в 11 участков;

удалили из перечня 12 участков;

приостановили работу на 54 участках.

В общей сложности на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

В полиции подчеркивают:

об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Подробную информацию об участках, где установлены устройства TruCAM, смотрите здесь

Инфографика: patrolpolice.gov.ua

Справка Finance.ua

Согласно ПДД, нарушение разрешенной скорости наказывается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости:

340 грн — за превышение разрешенной на участке дороги скорости свыше 20 км/ч, но менее 50 км/ч,

1700 грн — за превышение более 50 км/ч,

1445 грн — за нарушение разрешенной скорости, в результате чего было спровоцировано ДТП.

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