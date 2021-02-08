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Суд отменил штраф из-за отсутствия пломбы на «TruCAM»

Суд отменил штраф из-за отсутствия пломбы на «TruCAM»

Суд отменил штраф за превышение скорости из-за того, что на приборе измерения скорости «TruCAM» отсутствовала пломба.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. В качестве доказательства нарушения инспектор предъявил на приборе «TruCAM» видеофиксацию превышения скорости.

Водитель обратил внимание инспектора на то, что «TruCAM» не опломбирован, и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал аргументы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя.

Водитель обжаловал штраф в суде и добавил фото прибора «TruCAM», на котором отсутствовала пломба.

Проанализировав материалы дела, суд отметил, что подпунктом 16 пункта 3 Порядка проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 08.02.2016 № 193, зарегистрированного в Министерстве юстиции 24.02.2016 за № 278/28 408, в случае если отпечаток поверочного клейма или пломбу повреждено или свидетельство о поверке потеряно, средство измерений считается непроверенным.

Просмотрев предоставленную водителем фотографию прибора, суд согласился, что на указанной измерительной технике «TruCAM» отсутствует пломба, в связи с чем коллегия судей пришла к выводу, что указанное устройство был непроверенным.

С учетом указанного заключения, суд удовлетворил иск водителя и отменил штраф полиции за превышение скорости. Таким образом, если инспектор обвиняет Вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе «TruCAM» поверочной пломбы и свидетельства о поверке. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.

Справка Finance.ua:

  • Одним из оснований для обжалования можно считать нарушение требований при составлении постановления. Указанное постановление должно содержать сведения, в частности о техническом средстве, которым осуществляется фото- или видеозапись (если запись осуществлялась). Сотрудник полиции обязан указать в постановлении информацию о техническом средстве, которым велась фото- и / или видеофиксация.
  • Следующее основание — когда сотрудник полиции не выполнил требования по ссылке на доказательства при составлении постановления. В ст. 251 КУоАП указывается, что работник органов полиции должен предоставить доказательства совершения лицом правонарушения, в частности видеозапись события, фотографии и т. п.

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По материалам Finance.UA
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