Суд отменил штраф из-за отсутствия пломбы на «TruCAM»

Суд отменил штраф за превышение скорости из-за того, что на приборе измерения скорости «TruCAM» отсутствовала пломба.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. В качестве доказательства нарушения инспектор предъявил на приборе «TruCAM» видеофиксацию превышения скорости.
Водитель обратил внимание инспектора на то, что «TruCAM» не опломбирован, и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал аргументы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя.
Водитель обжаловал штраф в суде и добавил фото прибора «TruCAM», на котором отсутствовала пломба.
Проанализировав материалы дела, суд отметил, что подпунктом 16 пункта 3 Порядка проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденного Приказом Минэкономразвития от
Просмотрев предоставленную водителем фотографию прибора, суд согласился, что на указанной измерительной технике «TruCAM» отсутствует пломба, в связи с чем коллегия судей пришла к выводу, что указанное устройство был непроверенным.
С учетом указанного заключения, суд удовлетворил иск водителя и отменил штраф полиции за превышение скорости. Таким образом, если инспектор обвиняет Вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе «TruCAM» поверочной пломбы и свидетельства о поверке. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.
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