МВД опровергло мифы о радарах TruCam

МВД Украины на странице в Facebook развеяло мифы об измерении скорости с помощью прибора TruCam. Finance.ua передает главное.

Миф 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения. Чтобы устранить возможность злоупотребления и автоматизировать процесс, было обновлено программное обеспечение TruCAM и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

Миф 2. TruCam не сертифицирован. Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники от 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники «Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM», который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники за номером У3197-12.

Миф 3. TruCam не прошел поверку. Все используемые приборы прошли поверку. Межповерочный интервал для TruCAM определен Перечнем средств измерений, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 N 437 и составляет 1 год.

Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформление его результатов, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

В министерстве отмечают, что все приборы используются максимально открыто:

опубликована карта с нанесением участков использования;

стоят предупреждающие знаки;

стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

Фиксация нарушений установленных ограничений скорости движения с помощью приборов TruCAM производится в соответствии с подходами, опубликованных на сайте патрульной полиции, а именно:

на официальном сайте патрульной полиции публикуется карта, с нанесением участков использования приборов;

информирование водителей транспортных средств о приближении к участку автомобильной дороги, на котором ведется контроль скоростного режима, реализуется путем установки информационно-указательных дорожных знаков 5.70 «Фото-, видеофиксация нарушений Правил дорожного движения»;

во время контроля скоростного режима транспортных средств автопатрулями применяются проблесковые маячки синего цвета с целью осуществления превентивных мер по предотвращению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

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