«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ — Finance.ua

«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ
В Украине продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.
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«Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций», — отметил Сырский.
По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.
«Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Сырский добавил, что также идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба.
«В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО», — подытожил он.
Справка Finance.ua:
- ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявлял, что штат Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%;
- по его словам, 25% подразделений будет расформировано, еще 35% - передано в другие роды и виды ВСУ;
- Острянский также подчеркнул, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.
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