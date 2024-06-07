«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ — Finance.ua

«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ Сегодня 11:02

«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ

В Украине продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

«Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций», — отметил Сырский.

По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.

«Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Сырский добавил, что также идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба.

«В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявлял, что штат Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%;

по его словам, 25% подразделений будет расформировано, еще 35% - передано в другие роды и виды ВСУ;



Острянский также подчеркнул, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.



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