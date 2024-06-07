«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ

45
«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ
«На десятилетие вперед»: Сырский рассказал о реформах в ВСУ
В Украине продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.
Читайте также
«Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций», — отметил Сырский.
По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.
«Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Читайте также
Сырский добавил, что также идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба.
«В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

  • ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявлял, что штат Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%;
  • по его словам, 25% подразделений будет расформировано, еще 35% - передано в другие роды и виды ВСУ;
  • Острянский также подчеркнул, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.