На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика) — Finance.ua
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На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)

Недвижимость
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На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)
На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)
Прежде всего, украинцев, которые ищут квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX.

Что украинцы учитывают, когда выбирают жилье

Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) — следующие в списке.
Важными для соискателей жилья являются:
  • развитость инфраструктуры (42%),
  • этаж и сторона, с которой расположено жилье,
  • соседи,
  • наличие паркомест.
На последнем месте среди критериев — наличие укрытия (20%).
На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)
Что касается аренды, то здесь на критерии выбора повлияло полномасштабное вторжение. Для украинцев важна этажность (очевидно, чтобы квартира была не на последних этажах), автономное отопление и наличие дополнительного электропитания при выключении света.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствует статистика Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн;
  • если же рассматривать цены на покупку квартиры, то медианная стоимость квартиры в новостройке столицы в июне достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м²;
  • данные сайта M2bomber свидетельствуют, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.
По материалам:
Телеканал 24
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