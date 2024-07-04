На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика) — Finance.ua

На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика) Сегодня 14:37 — Недвижимость

На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)

Прежде всего, украинцев, которые ищут квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX.

Что украинцы учитывают, когда выбирают жилье

Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) — следующие в списке.

Важными для соискателей жилья являются:

развитость инфраструктуры (42%),

этаж и сторона, с которой расположено жилье,

соседи,

наличие паркомест.

На последнем месте среди критериев — наличие укрытия (20%).

Что касается аренды, то здесь на критерии выбора повлияло полномасштабное вторжение. Для украинцев важна этажность (очевидно, чтобы квартира была не на последних этажах), автономное отопление и наличие дополнительного электропитания при выключении света.

Справка Finance.ua:

как свидетельствует статистика Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн;

если же рассматривать цены на покупку квартиры, то медианная стоимость квартиры в новостройке столицы в июне достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м²;

данные сайта M2bomber свидетельствуют, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.



Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.