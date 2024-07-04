На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика) — Finance.ua

На что украинцы обращают внимание при покупке жилья (инфографика)
Прежде всего, украинцев, которые ищут квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX.
Что украинцы учитывают, когда выбирают жилье
Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) — следующие в списке.
Важными для соискателей жилья являются:
- развитость инфраструктуры (42%),
- этаж и сторона, с которой расположено жилье,
- соседи,
- наличие паркомест.
На последнем месте среди критериев — наличие укрытия (20%).
Что касается аренды, то здесь на критерии выбора повлияло полномасштабное вторжение. Для украинцев важна этажность (очевидно, чтобы квартира была не на последних этажах), автономное отопление и наличие дополнительного электропитания при выключении света.
Справка Finance.ua:
- как свидетельствует статистика Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн;
- если же рассматривать цены на покупку квартиры, то медианная стоимость квартиры в новостройке столицы в июне достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м²;
- данные сайта M2bomber свидетельствуют, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.
Поделиться новостью