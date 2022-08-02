На что следует обратить внимание при заключении международных контрактов во время войны — разъяснение юриста — Finance.ua
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На что следует обратить внимание при заключении международных контрактов во время войны — разъяснение юриста

Фондовый рынок
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На что следует обратить внимание при заключении международных контрактов во время войны — разъяснение юриста
На что следует обратить внимание при заключении международных контрактов во время войны — разъяснение юриста
При заключении международных контрактов действуют определенные ограничения. Прежде всего это валютные ограничения, которые определены Постановлением Национального банка Украины № 18 от 24.02.2022, а также ограничения, которые определены Постановлением Кабинета министров № 187 от 03.03.2022.
О нюансах этих ограничений рассказал в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, руководитель практики банковского и финансового права адвокатского объединения PwC Legal в Украине Вадим Романюк.
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«Наконец-то отменили перечень критического импорта, правда, не до конца. Остаются еще критические услуги. То есть до сих пор происходит ручная регулировка. Поэтому первый момент, на который нужно обращать внимание — разрешен ли ваш договор Постановлением № 18 НБУ. Второе — это сроки расчета по экспортно-импортным операциям. В настоящее время общий срок составляет 180 дней. Невыполнение этого пункта может привести к существенным штрафным санкциям для украинской компании. Ограничены также расчеты с контрагентами, связанными с россией/беларусью», — пояснил он.
Кстати, приобрести полную запись форума можно по ссылке.
Уже упомянутое Постановление Кабмина № 187 устанавливает мораторий на определенные действия.
«Прежде всего, речь идет о моратории на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами по которым являются лица, связанные с государством-агрессором. Второе — мораторий на отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов от/в пользу лиц, связанных с государством-агрессором. Советую проанализировать, подпадаете ли вы, или ваши контрагенты под действие этого Постановления», — отметил Романюк.
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Второй чрезвычайно важный момент при заключении как внешнеэкономических, так и внутренних договоров, обращает внимание юрист — это форс-мажор:
"Торгово-промышленная палата Украины издала общее письмо от 28 февраля, которое в общем свидетельствует, что вооруженная агрессия россии — это форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы). У меня большая рекомендация не злоупотреблять этим форс-мажором, потому что это может негативно аукнуться вам в будущем. Форс-мажор не освобождает от обязанности выполнить свои обязательства. Это должны все понимать. Форс-мажор освобождает от ответственности за нарушение обязательства.
Типичный пример: если вы не можете заплатить контрагенту за границу, потому что ваш товар или услуга включена в перечень критического импорта, а сроки по договору уже прошли, и начала начисляться пеня, вы действительно можете освободиться от ответственности в связи с форс-мажором.
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Но самый важный в этом элемент — причинно-следственная связь. То есть вы должны доказать, что военные действия в Украине и невозможность выполнить ваши обязательства связаны. Если у вас бизнес в западных регионах Украины, полностью работает, ракета не прилетела, ничто не уничтожено, то вы никак не можете говорить своим контрагентам, что не можете выполнить обязательства".
Вадим Романюк советует в случае возникновения форс-мажора подробно пересмотреть договор в части о форс-мажоре, а именно о сроках и способе уведомления сторон о таких условиях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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