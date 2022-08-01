Сектора экономики, которые заводят больше всего валютной выручки в Украину — Finance.ua

Сектора экономики, которые заводят больше всего валютной выручки в Украину Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Сектора экономики, которые заводят больше всего валютной выручки в Украину

Если до полномасштабной войны больше всего валютной выручки Украине приносили аграрная сфера, горно-металлургический комплекс и IT-сегмент, то сейчас ситуация несколько изменилась.

Об этом во время Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и «Минфин», рассказал директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банк а Украина Эмал Бахтари.

«Война нанесла сокрушительный удар по металлургической отрасли. Ей сейчас очень тяжело с экспортом», — подчеркнул он.

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Сегодня нашими основными «заробитчанами» иностранной валюты, по словам Бахтари, являются аграрии и IT-сектор.

«Аграрии столкнулись с проблемами логистики, но очень активно принялись за альтернативные пути еще с марта. После первого шока все начали искать. Оказалось, что много проблем было в соседних странах — их транспортные мощности не справлялись с тем, что могла дать Укрзализныця и наши порты на Дунае. Однако объемы начали расти и продолжают расти, потому что логистика выстраивается, строятся инфраструктурные объекты. Аграрии все больше и больше заводят валютную выручку. Очень надеемся на процесс вывоза зерна из морских портов. Это будет очень важный этап», — пояснил эксперт.

IT-отрасль Эмал Бахтари называет феноменом, который нас спас и продолжает спасать:

«У нас за 15 лет фактически с нуля построилась новая отрасль, позволяющая нам даже в условиях войны получать валютные поступления. Это очень спасло нас и продолжает спасать. Хорошо, что, кроме этих двух сырьевых отраслей, у нас появилась еще высокотехнологичная отрасль с высокой добавленной стоимостью. Она оказывает очень существенное влияние на наш рынок, очень спасает тем, что поступления по валюте идут стабильно. Эта отрасль меньше всего потеряла по валютной выручке из-за войны, не более 5-10% по сравнению с довоенным периодом. IT-отрасль имеет все шансы стать одной из ключевых экспортных отраслей».

Справка Finance.ua:

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по данным Опендатабот, рынок IT вырос в текущем году по сравнению с 2021 — на 27% (январь—май 2022 года). Это единственная сфера бизнеса в Украине, показавшая рост;

по данным IT Ukraine Association, за первые пять месяцев 2022 года экспортная ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $3,179 млрд;

21 июля НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США. По мнению регулятора, такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

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