Тайваньский фондовый рынок испытал самую масштабную распродажу иностранными инвесторами — Finance.ua

Тайваньский фондовый рынок испытал самую масштабную распродажу иностранными инвесторами Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Тайваньский фондовый рынок испытал самую масштабную распродажу иностранными инвесторами

Тайваньский фондовый рынок испытал самую масштабную распродажу иностранными инвесторами, главным фактором которого стало падение акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Об этом пишет Bloomberg.

За последние 12 торговых сессий глобальные фонды вывели с рынка 391 млрд тайваньских долл. (11,9 млрд долл.).

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TSMC, на которую приходится более трети веса индекса Taiex, потеряла почти 10% стоимости, поскольку иностранцы избавились от 155 млн ее акций.

Падение произошло на фоне всеобщего спада акций высокотехнологичных компаний. Инвесторы стали более осторожными по отношению к сектору искусственного интеллекта после прорыва китайской DeepSeek, которая поставила под сомнение значительное отставание Китая в сфере ИИ.

Несмотря на распродажу, тайваньский индекс Taiex в четверг вырос второй день подряд, сократив падение с февральского максимума до 5%.

Акции TSMC тоже восстановили часть потерь после новостей о потенциальном совместном предприятии с американскими производителями чипов. В среду иностранные фонды даже приобрели менее миллиона акций компании.

Економічна Правда По материалам:

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