Китай построит метзавод в Боливии — Finance.ua

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Китай построит метзавод в Боливии

Фондовый рынок
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Китай построит металлургический завод в Боливии, который обеспечит половину регионального спроса на сталь, пишет China Daily.
Ожидается, что сталелитейный завод в Пуэрто-Суарес (Боливия), в значительной степени профинансированный Экспортно-импортным банком Китая, удовлетворит половину спроса на сталь в этой стране и будет способствовать экономическому восстановлению и модернизации промышленности.
Завод в Мутуне стоимостью $546 млн, открытый 24 февраля 2025 г., в течение первого года работы будет управляться компанией Sinosteel Engineering and Technology, дочерней компанией китайской государственной корпорации Sinosteel Corporation.
Предприятие создаст около 1 000 рабочих мест для боливийцев, что станет положительным сигналом в то время, когда экономика страны сталкивается с нехваткой валютных резервов, дефицитом топлива, высокой инфляцией и уменьшением запасов природного газа.
По словам Омара Портилло, профессора факультета экономики и политологии Высшего университета Сан-Андреса в Ла-Пасе (Боливия), проект поможет сократить иностранные расходы на импорт стали и расширить экспортный рынок Боливии.
Новый металлургический завод в Боливии будет производить 200 тыс. тонн стали в год, в основном арматуру и проволочную сетку стоимостью 260 млн долларов, и ежемесячно будет перерабатывать 66 тыс. тонн сырья из месторождения Серро-Мутун, одного из крупнейших в мире месторождений железной руды, запасы которого оцениваются в 40 млрд тонн.
По материалам:
uaprom
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