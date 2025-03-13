Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest

Фондовый рынок
15
Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest
Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest
В Украине стартовала разработка нового проекта «Дія.City Invest», который направлен на содействие созданию малых венчурных фондов для поддержки высокотехнологичных стартапов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Чтобы в Украине появились свои Google, Facebook, Uber, необходимо сформировать культуру венчурных инвестиций. Поэтому вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку мы работаем над концепцией Дія. City Invest», — отметил он.
По словам Федорова, планируется разработать новое законодательство по партнерству с НКЦБФР, которое позволит создавать венчурные инвестиционные фонды в Украине всего за неделю.

Читайте также: Инвестиции украинцев в ОВГЗ. Статистика за 2024 год и перспективы на 2025 год

«В рамках Дія. City Invest будут запускаться небольшие венчурные фонды объемом до €20 миллионов на стартовом этапе. Основной акцент — на инвестициях у резидентов Дія. City», — подчеркнул министр.
В Украине может появиться до 10 венчурных фондов, что позволит украинским технологическим стартапам получить «топливо» для развития и масштабирования именно в Украине.

Читайте также: Самые перспективные компании в 2025 году, акции которых стоит покупать

«Каждый сможет поддержать перспективный стартап и получить прибыль от инвестиций в инновационные идеи», — добавил Федоров.
Напомним, ранее рассказал Глава Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов рассказал, что НКЦБФР расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, уже давно существующие для иностранных инвесторов, но еще не применяемые в Украине. Одним из таких инструментов — индивидуальные инвестиционные счета.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems