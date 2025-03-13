Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest — Finance.ua

Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Венчурные фонды для технологических стартапов: Федоров анонсировал запуск проекта Дія. City Invest

В Украине стартовала разработка нового проекта «Дія.City Invest», который направлен на содействие созданию малых венчурных фондов для поддержки высокотехнологичных стартапов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Чтобы в Украине появились свои Google, Facebook, Uber, необходимо сформировать культуру венчурных инвестиций. Поэтому вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку мы работаем над концепцией Дія. City Invest», — отметил он.

По словам Федорова, планируется разработать новое законодательство по партнерству с НКЦБФР, которое позволит создавать венчурные инвестиционные фонды в Украине всего за неделю.

«В рамках Дія. City Invest будут запускаться небольшие венчурные фонды объемом до €20 миллионов на стартовом этапе. Основной акцент — на инвестициях у резидентов Дія. City», — подчеркнул министр.

В Украине может появиться до 10 венчурных фондов, что позволит украинским технологическим стартапам получить «топливо» для развития и масштабирования именно в Украине.

«Каждый сможет поддержать перспективный стартап и получить прибыль от инвестиций в инновационные идеи», — добавил Федоров.

Напомним, ранее рассказал Глава Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов рассказал, что НКЦБФР расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, уже давно существующие для иностранных инвесторов, но еще не применяемые в Украине. Одним из таких инструментов — индивидуальные инвестиционные счета.

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