Европейский производитель аккумуляторов для электромобилей обанкротился — Finance.ua
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Европейский производитель аккумуляторов для электромобилей обанкротился

Фондовый рынок
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Шведский производитель аккумуляторов Northvolt подает заявление о банкротстве. Теперь у Европы нет надежды на создание конкурента азиатским игрокам на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей.
Об этом пишет «Укравтопром».
Европейский автомобильный сектор надеялся, что Northvolt снизит зависимость западных автопроизводителей от китайских поставщиков.
На конец января долги компании поставили более $8 млрд. Это банкротство стало одним из крупнейших в шведской корпоративной истории и самым громким со времен банкротства Saab Automobile.
С момента основания в 2016 году компания получила более $10 млрд в виде акционерного, долгового и государственного финансирования, а ее крупнейшие владельцы — Volkswagen с долей 21% и Goldman Sachs (19%).
По материалам:
Finance.ua
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